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不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏（左）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。法新社
法國總統馬克宏（左）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。法新社

法國總統馬克宏26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭手上的牌」，在俄羅斯破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克蘭22億歐元（約新台幣796億元）；他也指責俄羅斯仍表現出「戰爭欲望」，用新條件當作緩兵之計。

華盛頓郵報報導，馬克宏將在當地27日於巴黎舉行烏克蘭安全峰會， 預計會晤烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲其他31國領袖，商議在烏克蘭的關鍵城鎮、戰略基地及其他地區進行部署。

馬克宏26日結束會晤澤倫斯基後談到可能部署在烏克蘭的歐洲部隊，他表示假如俄烏達成和平協議，烏克蘭再度遭到俄方入侵，「實際上等同歐洲部隊受到攻擊，接下來就是歐洲一貫的參戰框架」。

馬克宏說：「我們的士兵一旦部署與投入戰場，將根據三軍統帥的決策行動；若身處衝突，便會予以回應。」

基輔郵報指出，馬克宏與英國首相施凱爾積極推動歐洲組成「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和行動。

馬克宏強調，歐洲部隊可以成為「烏克蘭手上的一張牌」，藉此嚇阻俄羅斯再度侵略，但他也強調不會部署在俄烏前線，他表示，「這是一種和平主義的方式」。

不過，澤倫斯基認為現在談歐洲部隊言之過早。此前，澤倫斯基幕僚卓夫科瓦（Igor Zhovkva）告訴法新社，烏克蘭需要的是有實質能力的歐洲駐軍，而不僅僅是維和部隊。

澤倫斯基補充：「沒有人希望把任何國家拖進戰爭。」

根據聯合國，部署維和行動需要衝突各方的同意，而非主權國家或軍事聯盟單方面決定；且執行維和需保持中立公正，除非出於自衛或保護任務授權，否則不得使用武力。

目前俄羅斯25日證實「原則上」同意黑海停火，但要求解除對俄羅斯農產品和化肥出口的部分制裁；美國總統川普與國務卿魯比歐25日、26日先後回應美方評估中。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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