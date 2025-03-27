快訊

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

才表態加入中華隊…台裔費爾柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單

塔斯社：俄羅斯新任大使抵達美國

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導

消息人士告訴塔斯社（TASS），俄羅斯新任駐華盛頓大使今天抵達美國。在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，美俄關係實際上已中斷，如今兩國正在恢復關係。

法新社報導，俄羅斯與美國就解決外交問題舉行會談後，達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）於今年2月獲任命為駐美大使，顯示美國總統川普1月重新掌權後，美俄緊張關係已有緩解跡象。

俄羅斯駐美大使職位自去年起懸缺至今。

64歲的達爾奇耶夫自1992年以來一直擔任各種不同的俄羅斯外交職務，最近擔任俄羅斯外交部北美司司長。

俄羅斯國營的塔斯社引述不具名的消息人士報導，達爾奇耶夫已在今天下午抵達美國。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示，據推測達爾奇耶夫乘坐的政府特別專機降落在紐約的約翰．甘迺迪國際機場（John F. Kennedy Airport）。

在這個消息宣布前，美國表示已與俄羅斯和烏克蘭就黑海海上停火達成協議。但莫斯科當局表示，在影響糧食與肥料出口的國際制裁解除之前，這項協議不會生效。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

台灣把軍費拉到GDP3％ 薛瑞福：美國須注意錢花在哪

川普：美國需要掌控格陵蘭 以確保國家安全

牢牢掌控政局 普亭25年掌權之路

美國最新全球威脅評估 烏俄恐延長戰爭：比和平協議風險更低

相關新聞

不只維和？馬克宏：歐洲駐烏克蘭部隊可回應俄攻擊

法國總統馬克宏26日表示，歐洲武裝部隊會是「烏克蘭手上的牌」，在俄羅斯破壞可能的和平協議時「予以回應」，並且宣布軍援烏克...

和平曙光？俄烏達成黑海停火協議

美國分別與俄羅斯與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會談後，美方廿五日說，俄、烏同意在黑海停火以恢復航運安全，並討論停止攻擊雙方能...

俄羅斯發動新一波無人機襲擊 澤倫斯基籲制裁莫斯科

烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲美國進一步制裁莫斯科。他說，俄羅斯無人機夜間襲擊，並在多處造成破壞，莫斯科顯然沒有追求「真正的...

美國最新全球威脅評估 烏俄恐延長戰爭：比和平協議風險更低

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，...

俄夜襲烏克蘭！澤倫斯基老家遇最大規模無人機攻擊

烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利...

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

美國總統川普25日承認，俄羅斯總統普亭可能試圖推遲對烏克蘭的全面停火，但川普說，他仍然相信莫斯科最終希望結束戰爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。