塔斯社：俄羅斯新任大使抵達美國

消息人士告訴塔斯社（TASS），俄羅斯新任駐華盛頓大使今天抵達美國。在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，美俄關係實際上已中斷，如今兩國正在恢復關係。

法新社報導，俄羅斯與美國就解決外交問題舉行會談後，達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）於今年2月獲任命為駐美大使，顯示美國總統川普1月重新掌權後，美俄緊張關係已有緩解跡象。

俄羅斯駐美大使職位自去年起懸缺至今。

64歲的達爾奇耶夫自1992年以來一直擔任各種不同的俄羅斯外交職務，最近擔任俄羅斯外交部北美司司長。

俄羅斯國營的塔斯社引述不具名的消息人士報導，達爾奇耶夫已在今天下午抵達美國。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示，據推測達爾奇耶夫乘坐的政府特別專機降落在紐約的約翰．甘迺迪國際機場（John F. Kennedy Airport）。

在這個消息宣布前，美國表示已與俄羅斯和烏克蘭就黑海海上停火達成協議。但莫斯科當局表示，在影響糧食與肥料出口的國際制裁解除之前，這項協議不會生效。