盧比歐：將檢視俄羅斯條件 俄烏和平協議需要時間
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國將檢視俄羅斯提出的協議條件，達成俄烏和平協議將需要一些時間。
法新社報導，盧比歐在牙買加的記者會上指出：「這不會是簡單的事。這將需要一些時間，但至少我們已經走在這條路上，我們正談論這些事情。」
美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）最近透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。
對此，盧比歐表示：「很明顯，有人犯了一個錯誤-有人犯了一個大錯誤-還加了一名記者。我們沒有反對記者的意思，但你不應該參與其中。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言