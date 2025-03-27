盧比歐：將檢視俄羅斯條件 俄烏和平協議需要時間

中央社／ 牙買加首都金斯敦26日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國將檢視俄羅斯提出的協議條件，達成俄烏和平協議將需要一些時間。

法新社報導，盧比歐在牙買加的記者會上指出：「這不會是簡單的事。這將需要一些時間，但至少我們已經走在這條路上，我們正談論這些事情。」

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）最近透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式（App）Signal群組，進而看到華府國安高層討論轟炸葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的訊息。

對此，盧比歐表示：「很明顯，有人犯了一個錯誤-有人犯了一個大錯誤-還加了一名記者。我們沒有反對記者的意思，但你不應該參與其中。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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