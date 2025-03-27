和平曙光？俄烏達成黑海停火協議

美國分別與俄羅斯與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯會談後，美方廿五日說，俄、烏同意在黑海停火以恢復航運安全，並討論停止攻擊雙方能源設施的細節。這將是俄國侵烏三年多後，邁向停火的關鍵第一步。

美方官員廿三日、廿四日在沙國利雅德先後與烏、俄官員會談，最後宣布與俄烏分別達成協議。但紐約時報報導，前述黑海停火未達到美國官員持續推動的休戰要求，尚不清楚該項黑海有限停火協議將如何及何時執行，也不清楚俄、烏落實該協議意願是否堅定。

俄國克里姆林宮聲明，俄方同意停止在黑海動武有前提，包括要取消對俄羅斯農業銀行及其他從事食品、魚產品和肥料國際貿易的金融機構的限制，恢復這些機構與「環球銀行金融電信協會」（ＳＷＩＦＴ）支付系統連接。俄國主張，其農產品出口受到歐洲港口和銀行制裁影響。

俄方其他條件包括取消對港口船舶維護的限制，以及解除對懸掛俄國國旗、運送食品和肥料商船的制裁；此外對俄羅斯進口農業機械及食品和肥料等生產設備的限制也將取消。

美國已說，這次協議將有助俄國恢復在全球市場出口農產和化肥，並增強此類交易相關的港口和支付系統訪問權限。華爾街日報報導說，美國將幫助俄國擺脫出口困境。

美國總統川普說，正在權衡俄方解除制裁要求。克宮堅稱已與白宮談妥讓步方案。若美方確實撤銷制裁，將是俄烏開戰至今首度撤回重大制裁。

烏國總統澤倫斯基則抱怨前述條款形同削弱自身立場、在對俄制裁方面讓步。他廿五日說，「現在判定協議是否有效還太早」。烏國防長烏梅洛夫也說，需盡快進行「額外技術磋商」以落實該協議。取消限制俄國農產品出口需歐盟批准，而歐盟官員主張繼續制裁。

克宮向來尋求取消金融限制，即西方對俄制裁的核心。西方制裁從未直接針對俄國糧食或農產出口，因國際法普遍禁止此類行為，且可能增加全球飢餓風險。俄國總統普亭曾抱怨，西方未能消除對俄糧食出口的障礙，且ＳＷＩＦＴ把俄羅斯農業銀行列入黑名單。

俄烏此前同意暫停互攻能源基建，但戰火未歇，該協議生效時間和方式未定。俄烏均已同意落實先前宣布的卅天停攻能源設施協議並擴大實施範圍，但在領土歸屬等問題難有突破。