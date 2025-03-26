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俄羅斯發動新一波無人機襲擊 澤倫斯基籲制裁莫斯科

中央社／ 基輔26日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。 歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲美國進一步制裁莫斯科。他說，俄羅斯無人機夜間襲擊，並在多處造成破壞，莫斯科顯然沒有追求「真正的和平」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）特別提到其家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）和北部蘇米州（Sumy）遇襲，就在美國昨天在沙烏地阿拉伯會談後宣布兩項停火協議，而協議的基本細節引發質疑之際。

美國表示，同意與烏克蘭和俄羅斯分別達成協議，達成停止在黑海及對能源基礎設施進行攻擊的協議，儘管尚不清楚這些協議何時生效。

澤倫斯基說，這些協議立即生效，但克里姆林宮表示，除非部分俄羅斯銀行重新和國際金融體系連結，否則黑海協議不會生效。克里姆林宮說，俄國已開始暫停攻擊對方能源目標。

烏克蘭的聲明中沒有提及俄羅斯在晚間襲擊能源基礎設施，但澤倫斯基說，俄羅斯的攻擊違背了和談的精神。

澤倫斯基在社群媒體X平台上寫道：「在停火談判後發動如此大規模襲擊，是向全世界發出一個明確的信號，莫斯科不會追求真正的和平。」

俄羅斯只通報摧毀無人機的情況，俄軍表示已摧毀9架無人機，其中2架在黑海上空。烏克蘭軍方則通報總計發生117起無人機襲擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 美國

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