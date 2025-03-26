美國最新全球威脅評估 烏俄恐延長戰爭：比和平協議風險更低

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，其中指出，儘管烏克蘭和俄羅斯已經展現同意局部停火意願，但兩國領導人都認為，比起讓人不滿的和平協議，繼續打下去風險還比較低。

烏克蘭真理報與基輔獨立報轉述彭博新聞報導指出，根據評估，儘管基輔和莫斯科已展現測試部分停火的意願，但「領導人目前可能仍認為，持續作戰，風險低於不盡人意的解決方案」。

該評估表明，對於俄羅斯總統普亭來說，「積極的戰場趨勢容許一些戰略耐心，而對於烏克蘭來說，隨著莫斯科在戰場上持續取得進展，在沒有西方提供實質安全保證的情況下，向俄羅斯割讓領土或宣布中立，有可能引發國內反彈和未來的不安全感」。

無論如何，普亭和烏克蘭總統澤倫斯基似乎都認識到延長戰爭的風險。評估強調，一場曠日持久的戰爭可能損害俄羅斯經濟，並導致與西方關係惡化。同時，對烏克蘭來說，西方援助的未來仍不明朗，延長戰爭將影響基輔在戰場上的地位，以及潛在的未來談判立場。

評估強調，一場消耗戰有利於俄羅斯的軍事實力，並警告這項戰略「將導致基輔在戰場上情況的逐漸、但穩定地削弱」。

美國情報也持續考慮普亭可能訴諸核武的風險，評估指出，「俄羅斯未能取得快速與決定性的戰場勝利，再加上烏克蘭打擊俄羅斯境內，持續推升普亭可能使用核武的擔憂」。