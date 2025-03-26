快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

美國最新全球威脅評估 烏俄恐延長戰爭：比和平協議風險更低

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張取自15日發布的影片的截圖中，俄羅斯軍人走過最近收復的庫斯克州蘇賈鎮中一棟被毀建築。路透
在這張取自15日發布的影片的截圖中，俄羅斯軍人走過最近收復的庫斯克州蘇賈鎮中一棟被毀建築。路透

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，其中指出，儘管烏克蘭俄羅斯已經展現同意局部停火意願，但兩國領導人都認為，比起讓人不滿的和平協議，繼續打下去風險還比較低。

烏克蘭真理報與基輔獨立報轉述彭博新聞報導指出，根據評估，儘管基輔和莫斯科已展現測試部分停火的意願，但「領導人目前可能仍認為，持續作戰，風險低於不盡人意的解決方案」。

該評估表明，對於俄羅斯總統普亭來說，「積極的戰場趨勢容許一些戰略耐心，而對於烏克蘭來說，隨著莫斯科在戰場上持續取得進展，在沒有西方提供實質安全保證的情況下，向俄羅斯割讓領土或宣布中立，有可能引發國內反彈和未來的不安全感」。

無論如何，普亭和烏克蘭總統澤倫斯基似乎都認識到延長戰爭的風險。評估強調，一場曠日持久的戰爭可能損害俄羅斯經濟，並導致與西方關係惡化。同時，對烏克蘭來說，西方援助的未來仍不明朗，延長戰爭將影響基輔在戰場上的地位，以及潛在的未來談判立場。

評估強調，一場消耗戰有利於俄羅斯的軍事實力，並警告這項戰略「將導致基輔在戰場上情況的逐漸、但穩定地削弱」。

美國情報也持續考慮普亭可能訴諸核武的風險，評估指出，「俄羅斯未能取得快速與決定性的戰場勝利，再加上烏克蘭打擊俄羅斯境內，持續推升普亭可能使用核武的擔憂」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 核武 澤倫斯基 烏克蘭 美國

延伸閱讀

川普嫌醜肖像畫州議會取下 普亭贈肖像畫獲讚美收下

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲了

相關新聞

美國最新全球威脅評估 烏俄都可能延長戰爭

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，...

俄夜襲烏克蘭！澤倫斯基老家遇最大規模無人機攻擊

烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利...

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

美國總統川普25日承認，俄羅斯總統普亭可能試圖推遲對烏克蘭的全面停火，但川普說，他仍然相信莫斯科最終希望結束戰爭。

俄烏黑海停火…克宮盼解除銀行制裁 專家：把要求包裝成退讓

各方代表在沙烏地阿拉伯談判了3天，美國週二（3月25日）終於和烏克蘭與俄羅斯分別達成協議，俄烏皆同意暫停黑海的攻擊行動，並停止轟炸能源設施。這是美國總統川普上任以來，針對俄烏局勢首度正式達成協議。

黑海安全、能源設施停火 美與俄烏談判結果一次看

美國今天表示，與俄羅斯及烏克蘭分別達成協議，禁止俄烏相互攻擊對方能源設施；俄羅斯也說，美國同意助其撤銷對食品、肥料和航運...

美俄會談討論重啟北溪管線！俄外長：讓美國強逼歐洲會很有趣

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯與美國甫於24日結束在沙烏地阿拉伯的俄烏停火會談。事後參與談判的俄羅斯外交部長拉夫羅夫，25日接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。