快訊

國台辦接323件「台獨打手」舉報 八炯、劉世芳在列11人名單曝

轉折點到了？台積電出現1043元盤後鉅額交易 這六檔也有

南韓救火直升機罹難…疑被電線絆住墜毀 4次爆炸遭火焰吞沒

俄夜襲烏克蘭！澤倫斯基老家遇最大規模無人機攻擊

中央社／ 基輔26日綜合外電報導
烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊。 法新社
烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊。 法新社

烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利福洛市發動的最大規模無人機攻擊。

路透社報導，美國25日與烏克蘭和俄羅斯分別達成協議，雙方暫停在黑海（Black Sea）的攻擊行動，並停炸對方能源設施，但是目前仍不清楚協議何時開始實施及如何落實。

尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長表示，尼古拉耶夫州長通報，擊落7架夜間飛越尼古拉耶夫州上空的無人機後，今天清晨尼古拉耶夫市突然停電

克利福洛（Kryvyi Rih）市軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，俄羅斯也攻擊這座位於烏克蘭中部的城市，引發火災與建物受損，所幸無人喪命。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯夜間發動117架無人機攻擊，烏軍防空部隊擊落56架，並說因烏軍藉由電戰干擾，48架無人機偏離原定航道而失蹤。

維庫爾於通訊軟體Telegram發文，聲稱這是俄烏戰爭期間，針對克利福洛市發動的最大規模無人機襲擊，並說：「看到了嗎，這就是占領者『想要的和平』，所幸無人傷亡。」

維庫爾通報，克利福洛市至少發生15起爆炸。這座城市是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的老家，並且常常遭到俄羅斯攻擊。

俄羅斯方面並未立即發表評論，不過俄羅斯國防部聲稱，俄國防空部隊夜間擊毀9架烏克蘭無人機，其中兩架在黑海上空。

俄烏戰爭 俄羅斯 停電 澤倫斯基 烏克蘭 爆炸

延伸閱讀

俄烏黑海停火…克宮盼解除銀行制裁 專家：把要求包裝成退讓

俄羅斯開出1條件同意黑海停火！川普：美方研議中

美國：俄羅斯與烏克蘭同意確保黑海航運安全

川普特使：澤倫斯基認了烏無法入北約 還同意舉行大選

相關新聞

美國最新全球威脅評估 烏俄恐延長戰爭：比和平協議風險更低

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）25日出席參議院情報委員會的聽證會，並且提出了最新版的全球威脅評估，...

俄夜襲烏克蘭！澤倫斯基老家遇最大規模無人機攻擊

烏克蘭官員今天說，俄羅斯夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利...

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

美國總統川普25日承認，俄羅斯總統普亭可能試圖推遲對烏克蘭的全面停火，但川普說，他仍然相信莫斯科最終希望結束戰爭。

俄烏黑海停火…克宮盼解除銀行制裁 專家：把要求包裝成退讓

各方代表在沙烏地阿拉伯談判了3天，美國週二（3月25日）終於和烏克蘭與俄羅斯分別達成協議，俄烏皆同意暫停黑海的攻擊行動，並停止轟炸能源設施。這是美國總統川普上任以來，針對俄烏局勢首度正式達成協議。

黑海安全、能源設施停火 美與俄烏談判結果一次看

美國今天表示，與俄羅斯及烏克蘭分別達成協議，禁止俄烏相互攻擊對方能源設施；俄羅斯也說，美國同意助其撤銷對食品、肥料和航運...

美俄會談討論重啟北溪管線！俄外長：讓美國強逼歐洲會很有趣

俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯與美國甫於24日結束在沙烏地阿拉伯的俄烏停火會談。事後參與談判的俄羅斯外交部長拉夫羅夫，25日接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。