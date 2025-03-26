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全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」
美國總統川普25日承認，俄羅斯總統普亭可能試圖推遲對烏克蘭的全面停火，但川普說，他仍然相信莫斯科最終希望結束戰爭。
POLITICO與基輔獨立報報導，就在美國尋求商談俄烏和平協議條款之際，基輔及其盟邦已指控莫斯科藉由提出一張拖延條件和要求的清單，妨礙結束3年戰爭的談判；烏克蘭3月初同意全面無條件停火30天的初步草案，但普亭很快拒絕。
根據轉述，美國右翼媒體極限新聞（Newsmax）記者25日在獨家專訪中提問，是否認為克里姆林宮正在拖延時間，川普表示，「我不知道，我是說，我會在某個時候讓你知道，但我覺得俄羅斯希望看到結束，但也有可能他們正在拖延時間」。
川普指出，他在過去的交易中，曾用同樣戰術來爭取時間。川普說，「這些年來我都這樣做了，你知道，我不想簽合約，我想某種程度上繼續參與競爭，但也許我不完全想這樣做，我不確定」。
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