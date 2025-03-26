俄烏黑海停火…克宮盼解除銀行制裁 專家：把要求包裝成退讓

（德國之聲中文網）各方代表在沙烏地阿拉伯談判了3天，美國週二（3月25日）終於和烏克蘭與俄羅斯分別達成協議，俄烏皆同意暫停黑海的攻擊行動，並停止轟炸能源設施。這是美國總統川普上任以來，針對俄烏局勢首度正式達成協議。

白宮分別與俄羅斯與烏克蘭發表聲明。各方同意的部分，包含「確保航行安全、消除武力使用，並避免把黑海的商船用於軍事目的」，並且將制定措施來實行「禁止轟炸俄羅斯和烏克蘭的能源設施」的協議。

兩份聲明不同的是，針對烏克蘭，美國表示會繼續致力於換囚、釋放平民、送回遭俄軍強制遷移的孩童；至於俄羅斯，美國承諾要協助其「重新進入全球農產品和肥料出口市場，降低海運保險成本，恢復這類交易的港口和支付系統使用權限」。

要先解除制裁，才要停火？

路透社解讀，美俄協議的內容比美烏之間「走得更遠」。《衛報》分析則稱，看起來美國對俄羅斯做出了一次又一次讓步，但俄方究竟有沒有付出任何代價，令人質疑。

值得注意的是，克裡姆林宮跟白宮的說法也有落差。美方公布的美俄聲明並未設定任何停火的前提，但俄方卻暗示，若要俄國遵守協議內關於黑海停火的部分，首先必須解除一部分俄國金融機構的制裁。

德國國際與安全事務研究所的俄國經濟專家克魯格（Janis Kluge）在X平台寫道，俄國的「談判之道」就是在美國面前把俄國的「要求」包裝成「退讓」，然後要求放寬制裁。

自2022年俄羅斯侵略烏克蘭初期起，俄方便不斷要求西方國家解除制裁。然而，現階段歐洲對俄國的制裁還是會繼續，美國即使承諾鬆綁，範圍亦有限。舉例來說，國際金融支付系統SWIFT（環球銀行金融電信協會）的總部位於比利時，若要恢復俄國銀行的使用權限，仍需歐盟國家同意。

烏克蘭亦反對放寬對俄制裁，認為這是「削弱自身立場」。

缺乏互信的脆弱協議？

無論是烏克蘭還是俄羅斯，對於對方能否遵守協議都表達了懷疑。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則對美國願意改善雙方關係表示讚許，但引用了川普政府近期也常提到的主張：「信任，但要核實。」

烏克蘭總統澤倫斯基則透過每日例行演說批評俄國「操縱、扭曲協議內容」，試圖「欺騙調解方和全世界」。

澤倫斯基表示，烏克蘭會立刻開始實施黑海與能源設施的停火；若俄國違背協議，那他就會請川普再施加新的對俄制裁，並提供更多武器給烏克蘭。「我們對俄羅斯沒有信心，但我們要有建設性。」

烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）在X平台表示，只要俄國海軍艦艇活動範圍超過黑海東部，烏克蘭就會認定其違背協議精神，且烏軍有權自衛。烏克蘭也表示歡迎第三國協助協議確實達成，提議可由土耳其監督黑海停火狀況、由其他中東國家追蹤能源設施停火；不過，這些可能性尚未與這些國家討論。

此前，川普分別與澤倫斯基和俄國總統普亭通過電話，隨後在美國外交代表的斡旋之下，烏克蘭同意了美國提出的30天的全面停火協議，但俄羅斯拒絕，僅同意有條件且針對特定目標的停火。

25日，川普說談判「有很大的進展」，但過程中仍存在「巨大的敵意」。他接受Newsmax訪問時也坦言，俄國確實有可能在試圖拖延結束戰爭的時間。

「有很多仇恨，你們大概也看得出來，但談判容許大家聚在一起，調解、仲裁，再來看我們能不能停止（戰爭）。我認為這行得通。」

同一天，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅地海國家的外長在華府會晤了美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），共同表達對美國俄烏政策的憂慮，並質疑俄羅斯的意圖不是朝向和平，而是繼續戰爭。

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）向法新社表示，普亭的主要目標不只是停火，更是要降低美國在歐洲的影響力，讓歐洲國家更難以抵抗俄國施加影響力的企圖，「川普到底還要讓普亭玩遊戲多久？」

（綜合報導）

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