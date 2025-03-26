黑海安全、能源設施停火 美與俄烏談判結果一次看

美國今天表示，與俄羅斯及烏克蘭分別達成協議，禁止俄烏相互攻擊對方能源設施；俄羅斯也說，美國同意助其撤銷對食品、肥料和航運公司的限制，以確保黑海航行安全。

這些協議一旦實施，將代表朝更廣泛的停火目標達成迄今最明顯的進展，華府認為停火是和平談判的墊腳石，以終結俄羅斯在烏克蘭長達3年的戰爭。

以下是路透社整理的協議主要內容：

●俄羅斯得到了什麼？

美國表示，這「將有助俄羅斯恢復在全球市場上的農業和化肥出口，降低海上保險成本，並增強此類交易的港口和支付系統訪問權限」。

俄羅斯表示，莫斯科已和華府達成共識，「以確保落實黑海倡議（Black Sea Initiative），其中包括確保黑海航行安全、不使用武力以及防止將商船用於軍事目的，同時透過檢查此類船隻來組織適當的控制措施」。

克里姆林宮表示，有關海上安全的協議將在滿足一系列條件後生效，包括取消對一家主要農業銀行、食品和肥料出口商以及俄羅斯船隻的限制和制裁。

根據報導，相關條件包括解除對俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）「以及其他從事食品（包括魚類產品）和肥料國際貿易的金融機構的限制、恢復與SWIFT系統連接以及開設必要的往來帳戶」。

其他條件包括取消對港口船舶維護的限制，以及解除對懸掛俄羅斯國旗、運送食品和肥料的商船的制裁。

此外，對俄羅斯進口農業機械及食品和肥料等生產設備的限制也將取消。

●烏克蘭得到了什麼？

華府表示已與烏克蘭達成協議，「美國仍會致力推動俄烏交換戰俘、釋放被拘留平民，以及讓遭到俄羅斯強制轉移的烏克蘭兒童返國」。