俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯與美國甫於24日結束在沙烏地阿拉伯的俄烏停火會談。事後參與談判的俄羅斯外交部長拉夫羅夫，25日接受俄羅斯第一頻道（Channel One）訪問透露，莫斯科和華府正在討論恢復供應歐洲天然氣的北溪管線，且描述若讓美國強逼歐洲點頭「會很有趣」。

拉夫羅夫表示：「當然，目前存在分歧。但恢復對歐洲正常能源供應，難道只對俄羅斯和美國有利嗎？」

拉夫羅夫說：「如果美國發揮對歐洲的影響力，迫使歐洲不能拒絕俄羅斯天然氣，那將是非常有趣的情況，看起來可能會很超現實。」

除此之外，拉夫羅夫認為澤倫斯基清楚自己當總統時日不多，而且形象不如從前正面。

拉夫羅夫描述：「澤倫斯基不想顯得軟弱，他明白自己已是強弩之末，在烏克蘭人心中也不如以往正面」，唯獨在激進、極右、復仇主義及擁護民族主義的班德拉分子（Banderite）中擁有支持度。