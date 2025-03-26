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俄羅斯開出1條件同意黑海停火！川普：美方研議中

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）於日本G20峰會會晤。路透
2019年時任美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）於日本G20峰會會晤。路透

衛報報導，俄羅斯烏克蘭分別和美國會談後，俄羅斯有前提同意「停止在黑海動用武力」，也就是要先解除對俄羅斯的農業出口制裁才會正式實施海上停火；另外，俄烏均同意落實先前宣布的30天停攻能源設施協議，並擴大實施範圍。但在領土劃分等根本問題上仍難有突破。

美國總統川普表示，華府正在權衡俄方解除制裁要求，克宮則堅稱已經與白宮談妥讓步方案。假如美方確實撤銷制裁，這將會是俄羅斯入侵烏克蘭至今，首度有重大制裁被撤回。

烏克蘭總統澤倫斯基樂見會談取得進度，但不支持放寬對俄方的制裁，且對美國似乎在與莫斯科討論瓜分烏克蘭感到憂慮。

另外，路透報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫25日受訪表示，位於烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠屬於俄羅斯的設施，轉交烏克蘭或任何國家，甚或聯合控制，都是不可能且不可接受的。

川普19日與澤倫斯基通話曾提到，若由美國掌控烏克蘭核電廠，有助保護烏克蘭能源基礎設施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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