美國：俄羅斯與烏克蘭同意確保黑海航運安全

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

白宮表示，今天在沙烏地阿拉伯結束與俄羅斯烏克蘭各別進行的會談，俄烏同意避免對行經黑海的船隻發動軍事攻擊，也同意實施禁令，禁止攻擊彼此境內的能源設施。

法新社報導，白宮在聲明中說，俄羅斯與烏克蘭「同意在黑海（Black Sea）確保航運安全、排除動武，以及避免使商船用於軍事目的。」

另據路透社報導，美國各別與俄羅斯及烏克蘭達成的這些協議若順利實施，將是迄今邁向更廣泛停火最明確的跡象。華府認為這是邁向和平的墊腳石，有望為持續3年多的俄烏戰爭劃下句點。

然而，克里姆林宮表示，無法信任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），只有在華府「命令」澤倫斯基重視黑海協議的情況下，俄國才會簽署該協議。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）透過電視轉播表示：「我們需要確切的保證。」

目前不清楚莫斯科的要求是否可能破壞這項協議。澤倫斯基曾說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在和平行動一事上不可信任。

烏克蘭國防部長指出，基輔同意在黑海停火，也同意俄烏雙方暫停攻擊彼此境內的能源基礎設施。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏和談最新進度曝光！美烏會談結束 美俄今將磋商

川普特使：澤倫斯基認了烏無法入北約 還同意舉行大選

川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議

相關新聞

美俄沙烏地冗長會談後未發聯合聲明 俄議員：因烏克蘭立場未採納

俄羅斯國家通訊社「國際文傳電訊社」（Interfax）報導，美國與俄羅斯就俄國與烏克蘭停火進行的冗長會談，25日以未達成...

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

美國與俄羅斯24日結束在沙烏地阿拉伯會談，談判超過12個小時，聚焦黑海停火，目前尚不清楚相關進度。然而，莫斯科時報引述俄...

美俄烏談判先喬黑海停火 目標恢復航運安全

美國代表團23、24日先後與烏克蘭、俄羅斯官員展開會談，盼能商定黑海航運的停火協議，並與兩國談妥有限度的休戰協定，替全面...

沙國三方會談 烏防長：美烏會談「有成效」

美國與俄羅斯官員廿四日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，華府希望談妥黑海停火後再達成更全面協議。美方廿三日已先與烏克蘭官員在...

俄羅斯網站散播假消息 誣指烏克蘭總統付錢抹黑川普

法新社報導，1個假新聞網站錯誤聲稱烏克蘭總統澤倫斯基正向西方記者支付金錢，以汙衊美國總統川普，此舉是俄羅斯相關入口網站一...

美烏再會談 澤倫斯基：普亭須停止侵烏 川普特使：黑海先停火

烏克蘭與美國兩方特使團23日在沙烏地阿拉伯商討更多提案，烏國國防部長表示，用意在保護能源設施及關鍵基礎設施；烏國總統澤倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。