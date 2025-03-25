美與俄烏談烏克蘭停火 俄代表：聯合國將參與討論
俄羅斯與美國官員昨天就烏克蘭部分停火問題開會後，據悉烏美兩國官員今天正在進行新一輪會談。俄方代表團一名成員則告訴俄媒，聯合國及其他國家將參與進一步討論。
法新社報導，一名烏克蘭消息人士說，烏美官員今天正在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行新一輪會談。
針對昨天俄美官員會議，俄羅斯上議院議員卡拉辛（Grigory Karasin）告訴俄國國營的塔斯社（TASS）：「我們討論了所有事務，這是一場激烈且具挑戰的對話，但對我們和美國人都非常有幫助。我們討論了許多問題。」
曾任外交官的卡拉辛說，會談將持續下去，聯合國（UN）及其他國家也會參與相關討論，但他未指明是哪些國家。
卡拉辛談到：「我們將繼續進行會談，國際社會也會參與，首先是聯合國及個別國家。」
一名俄羅斯消息人士告訴路透社，聯合聲明草案已送至莫斯科和華府請求批准，俄美兩國計劃今天公布聲明。
另一方面，烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯夜襲時發射139架無人機和1枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈。
烏克蘭空軍在社群媒體Telegram發表聲明指出，烏軍擊落78架無人機，34架無人機則未擊中目標，但沒有說明其餘27架無人機和那枚飛彈發生什麼事。
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