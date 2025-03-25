快訊

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

獨／爆痛毆本土劇女神吳婉君 趙駿亞還原動手真相、曝兩人已通過電話

陸配亞亞今晚離境！為家庭「含冤忍辱」 爭取上法院討公道：要清清白白離開

美與俄烏談烏克蘭停火 俄代表：聯合國將參與討論

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯與美國官員昨天就烏克蘭部分停火問題開會後，據悉烏美兩國官員今天正在進行新一輪會談。俄方代表團一名成員則告訴俄媒，聯合國及其他國家將參與進一步討論。

法新社報導，一名烏克蘭消息人士說，烏美官員今天正在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行新一輪會談。

針對昨天俄美官員會議，俄羅斯上議院議員卡拉辛（Grigory Karasin）告訴俄國國營的塔斯社（TASS）：「我們討論了所有事務，這是一場激烈且具挑戰的對話，但對我們和美國人都非常有幫助。我們討論了許多問題。」

曾任外交官的卡拉辛說，會談將持續下去，聯合國（UN）及其他國家也會參與相關討論，但他未指明是哪些國家。

卡拉辛談到：「我們將繼續進行會談，國際社會也會參與，首先是聯合國及個別國家。」

一名俄羅斯消息人士告訴路透社，聯合聲明草案已送至莫斯科和華府請求批准，俄美兩國計劃今天公布聲明。

另一方面，烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯夜襲時發射139架無人機和1枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈。

烏克蘭空軍在社群媒體Telegram發表聲明指出，烏軍擊落78架無人機，34架無人機則未擊中目標，但沒有說明其餘27架無人機和那枚飛彈發生什麼事。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 聯合國

延伸閱讀

經部助攻臺日無人機聯盟 TEDIBOA與JDC簽MoU 產研合作聚焦防救災

無人機空拍與激情成斜槓興趣 上帝視角危機不可忽視

平溪天燈年放40萬顆山林成垃圾場 華梵大學測試用無人機來撿

路透：埃及提議加薩新停火方案 美國、哈瑪斯已點頭

相關新聞

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

美國與俄羅斯24日結束在沙烏地阿拉伯會談，談判超過12個小時，聚焦黑海停火，目前尚不清楚相關進度。然而，莫斯科時報引述俄...

美俄烏談判先喬黑海停火 目標恢復航運安全

美國代表團23、24日先後與烏克蘭、俄羅斯官員展開會談，盼能商定黑海航運的停火協議，並與兩國談妥有限度的休戰協定，替全面...

沙國三方會談 烏防長：美烏會談「有成效」

美國與俄羅斯官員廿四日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，華府希望談妥黑海停火後再達成更全面協議。美方廿三日已先與烏克蘭官員在...

俄羅斯網站散播假消息 誣指烏克蘭總統付錢抹黑川普

法新社報導，1個假新聞網站錯誤聲稱烏克蘭總統澤倫斯基正向西方記者支付金錢，以汙衊美國總統川普，此舉是俄羅斯相關入口網站一...

美烏再會談 澤倫斯基：普亭須停止侵烏 川普特使：黑海先停火

烏克蘭與美國兩方特使團23日在沙烏地阿拉伯商討更多提案，烏國國防部長表示，用意在保護能源設施及關鍵基礎設施；烏國總統澤倫...

烏俄代表與美會談 復活節停火有可能嗎？

美國與烏克蘭代表週日（3月24日）進行會談。烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，雙方討論了保護烏克蘭能源和關鍵基礎設施的提議，並稱會談「具有建設性且意義重大」，並補充說烏克蘭正在努力實現「公正持久和平」的目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。