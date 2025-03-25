談判烏克蘭停火 美俄開會12小時傳將發聯合聲明

俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯和美國官員今天在沙烏地阿拉伯就烏克蘭部分停火問題開會，在談判12小時後結束。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述消息人士報導，俄羅斯與美國的會議在「超過12小時磋商」後結束，明天將發布關於結果的聯合聲明。

法新社報導，美俄官員在沙國首都利雅德一家豪華飯店舉行會談之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國東北部蘇米（Sumy）今天遭到飛彈攻擊，造成近90人受傷，其中包括17名兒童。

地區檢察官辦公室表示，這起對「人口稠密住宅區」的攻擊造成公寓和教育設施受損。蘇米市代理市長稍早表示，一家醫院遭受波及。

另據俄羅斯媒體報導，兩名記者及其司機的汽車在「特別軍事行動區域」遭擊中身亡。特別軍事行動是莫斯科當局對烏克蘭全面進攻的用詞。

川普正在推動快速終結歷時3年的俄烏戰爭，並希望在利雅德舉行的最新一輪會談，可為談判取得突破性進展鋪路。

代表團消息人士告訴烏克蘭媒體Suspilne，烏克蘭談判團隊將在利雅德再停留一天，與美國代表會面，另一位消息人士也告訴法新社，很可能會再開一場會談，這顯示談判可能已取得進展。