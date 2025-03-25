沙國三方會談 烏防長：美烏會談「有成效」

美國與俄羅斯官員廿四日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，華府希望談妥黑海停火後再達成更全面協議。美方廿三日已先與烏克蘭官員在利雅德討論如何緩和俄烏戰爭，烏方稱該會談「富有成效且重點明確」。

路透報導，一名會談知情人士說，美方代表團廿四日由白宮國安會高級主任匹克和國務院高官安東領導，俄方是前外交官、國會上院聯邦院外交委員會主席卡拉辛，以及聯邦安全局局長顧問貝塞達領軍。法新社說，美俄官員正研議重啟二○二二年黑海穀物協議。

白宮說，會談目標是達成黑海停火、促進航運自由。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日也說，在美國總統川普提議、俄國總統普亭同意下，「黑海倡議（常稱穀物協議）和一切更新該倡議的相關面向」列入當天議程，但稱先前該協議實施時，有相當大部分對俄國的義務未落實，俄美將對此討論。

黑海穀物協議二○二二年七月在土耳其和聯合國斡旋下達成，曾讓大量烏克蘭穀物在戰火中經黑海出口，但俄國二○二三年退出。

俄媒國際傳真社報導，卡拉辛在廿四日會談進行近三小時後的休息時間說，雙方磋商以具創造性方式進展，論及雙邊關係若干問題。一名烏國高官說，取決於美俄會談結果，美烏代表團廿四日可能再談。

川普正力促俄烏停戰，希望在利雅德的會談能為突破僵局鋪路，但克宮警告未來談判將充滿困難。美國原計畫同時與俄、烏會談，讓美國在俄烏代表團間從事來回穿梭外交，進行技術層級停戰談判，但現改為依序分開舉行。

烏國國防部長烏梅洛夫說，他領導的烏方代表團廿三日深夜結束與美方會談，烏美討論能源等關鍵議題，強調烏國正努力實現公正且持久和平。烏梅洛夫曾說要將保護烏國能源設施和關鍵基礎設施的提案列入議程。

烏國總統澤倫斯基說，俄國是唯一拖延俄烏戰爭的國家，需要向普亭施壓、讓他確實下令停止攻擊，「是他引發這場戰爭，應由他來結束」。

美國國安顧問沃茲廿三日接受美媒CBS節目「面對全國」訪問說，美俄烏代表團已在同一會場集結；除了黑海停火，還將討論俄烏間的「控制線」，涉及核查措施、維和、凍結這些控制線位置。