美俄烏談判先喬黑海停火 目標恢復航運安全

美國代表團23、24日先後與烏克蘭、俄羅斯官員展開會談，盼能商定黑海航運的停火協議，並與兩國談妥有限度的休戰協定，替全面終結俄烏戰火跨出關鍵一步。

俄烏上周均同意暫停攻擊能源基礎設施，但目前戰火未歇，部分停火令的上路時間和方式，尚未決定。美方人員在沙烏地阿拉伯首都利雅德，23日先與烏國官員談判，24日續與俄方會談，盼能敲定相關細節，並恢復黑海的航運安全。

白宮表示，會談意在促成黑海停火，讓黑海能自由航行。俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫24日也說，會議主要與航運安全有關，將討論重啟2022年黑海穀物協定。

黑海穀物協定在土耳其和聯合國聯手斡旋下，於2022年7月議定，允許烏克蘭近3,300萬噸的穀物，在戰火時仍能安全出口。但俄國隨後指控自身的糧食和肥料出口，遭逢嚴重阻礙，隔年退出這個協定。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫指出，烏國代表團23日與美方會談歷時約五小時，談話成效斐然、目的明確，觸及能源等關鍵要點。烏國總統顧問列申科表示，美俄24日會談後，烏國同日將與美國官員展開進一步商討，但他警告談判通常不會在一天內結束，有時須耗時好幾個月。

美國特使威科夫說，會談的終極目標是達成30天的全面停火，以爭取時間，談判永久休兵。

然而，和平之途充滿阻礙，歐洲國家懷疑俄國總統普亭，是否準備好讓步，還是會堅持2022年開戰以來的要求。普亭說，他願意討論和平，但烏國必須正式放棄加入北約（NATO），並從四個俄國占領區全面撤軍。

北約盟友擔心，俄烏停火協定有如替莫斯科壯膽，可侵略其他鄰國。威科夫低調以對，強調不認為普亭想併吞整個歐洲，當前局勢與第二次世界大戰大不相同，他認為普亭想要和平。克林姆林宮的佩斯科夫指出，美俄達成共識，均認為有需要和解，以終結戰事，但仍有許多面向需要處理。

軍事分析師庫都沙說，俄烏依舊相信，他們能無視美方立場繼續作戰，莫斯科和基輔對於停火協議的看法，可能落差極大。