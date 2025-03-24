烏俄代表與美會談 復活節停火有可能嗎？

美國與烏克蘭代表週日（3月24日）進行會談。烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，雙方討論了保護烏克蘭能源和關鍵基礎設施的提議，並稱會談「具有建設性且意義重大」，並補充說烏克蘭正在努力實現「公正持久和平」的目標。

三方計劃深入探討此前同意的30天能源基礎設施停火協議細節，且可能會進一步延伸到針對黑海船隻的停火。

會談前，美國總統特使維特科夫（Steve Witkoff）接受福斯新聞採訪稱，他認為俄羅斯總統普丁也希望和平，並預期週一與俄羅斯代表的會談將「看到一些真正的進展」，預告會談期間將提議俄烏船隻在黑海停火。

對於北約盟友擔心俄烏和平協議可能會讓普丁更有野心入侵其他鄰國，維特科夫則淡化這項說法，稱他「不認為他想佔領整個歐洲。現在的情況與二戰時大不相同。」

美國總統川普上週六表示，阻止俄烏戰爭進一步升級的努力「一定程度上處於控制之下」。

根據彭博社報導，美國有意推動俄烏在4月20日復活節前實現全面停火。但消息人士指出，鑑於俄羅斯和烏克蘭的立場依然存在巨大差距，停火協議可能無法在期限內達成。

烏克蘭總統澤倫斯基在聲明中說，週日的會談「非常有幫助，代表團的工作仍在繼續」，但他也強調「無論我們今天對合作夥伴說什麼，都需要讓普丁下達真正停止襲擊的命令」。

美國積極、俄羅斯冷回應？

美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時透露，美國此次會談的目的是達成黑海海上停火，允許雙方能夠運送糧食和燃料，並恢復在黑海展開貿易。

沃爾茲也指出，美國將與俄羅斯討論俄烏戰火前線的「控制線」，包含核查機制、維和、凍結邊界線等細節，另外還將涉及「關於永久和平領土的討論」。沃爾茲稱，美國將與俄羅斯討論一系列建立信任的措施，其中包括被帶到俄羅斯的烏克蘭兒童未來。

但這項說法遭到俄方否認，克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）週日回應，表示與美國談判的主要焦點是，可能恢復由土耳其和聯合國斡旋的「2022年黑海糧食協議」，該協議確保了烏克蘭農產品透過黑海出口過程中能夠安全航行。

此前，由於西方國家被指控未履行放鬆對俄羅斯農產品和化肥出口制裁的承諾，莫斯科於2023年退出了該協議。

上週，俄羅斯及烏克蘭領導人在與川普通話後，雙方都同意停止向對方的能源基礎設施發動攻擊30天；然而，雙方都指控對方還在繼續攻擊這些設施，讓該項停火共識的有效性受到質疑。

烏克蘭官員週日表示，俄羅斯發動147架無人機攻擊，烏克蘭防空部隊擊落了97架，另有25架無人機遭到烏克蘭阻擋。

據烏方說法，該場攻擊在一夜之間造成至少7人死亡，其中首都基輔有3人遇害，包括一名5歲孩童；另外在頓內茨克地區的攻擊則造成4人死亡。

（綜合報導）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】