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俄烏和談最新進度曝光！美烏會談結束 美俄今將磋商
烏克蘭與美國官員23日在沙烏地阿拉伯舉行會談，初步討論停火細節，會後烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在X發文證實討論重點包含能源問題；美國預計當地時間24日接力與俄羅斯代表團進行會談。
烏梅洛夫形容會議「富有成效且聚焦」，他表示：「總統澤倫斯基的目標是確保對烏俄兩國、其人民乃至整個歐洲而言，公正且長遠的和平。我們正在努力讓這個目標成為現實。」
美方將在當地24日與俄方進行會談。克里姆林宮23日透露，討論將「側重」恢復黑海穀物協議。
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）接受俄羅斯國家電視台訪問表示，俄方代表團「將準備討論恢復穀物協議的細節」，並提出有「大量細節」需要解決。
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