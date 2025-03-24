美烏官員沙烏地會談 澤倫斯基：須促普亭停止侵略

烏克蘭與美國官員在沙烏地阿拉伯就俄烏戰爭部分停火進行商議之際，烏國總統澤倫斯基今天表示，必須催促俄羅斯總統普亭停止已經超過3年的軍事侵略。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發布的晚間談話中說道：「無論我們跟夥伴商討什麼，我們都須催促普亭（Vladimir Putin）真正下達停止攻擊的命令。」

烏克蘭代表團今天在沙烏地首都利雅德會晤美國官員，華府方面指出，會談將聚焦商討黑海（Black Sea）可能停火的相關事宜。俄羅斯官員則預計明天跟美國進行另一輪談判磋商。

普亭先前已拒絕美國和烏克蘭提出的30天全面且無條件停火聯合提議，僅支持暫停對能源設施發動空襲。

澤倫斯基今天還提到：「世界上每個人都清楚瞭解，俄羅斯是唯一拖延這場戰爭的國家。」