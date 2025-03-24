美拚4月20日復活節前 促成俄烏停戰

美國即將啟動穿梭外交，廿四日起與烏克蘭、俄羅斯代表在沙烏地阿拉伯協商，初步討論停火細節。彭博資訊引述知情人士報導，美國希望在未來幾周內達成大規模停火，目標是在四月廿日復活節前簽署停戰協議。

知情人士表示，雖然白宮目前訂出這個目標，但鑒於目前俄烏雙方立場的差距巨大，白宮承認有可能無法依照時程表達成目標。

美國總統川普重返白宮前就承諾會快速解決俄烏戰爭，但進展一直有限。美國官員未來幾天將分別與俄國及烏國代表在沙國會面，這是俄烏開戰初期以來首次進行這樣的平行協商。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，烏方團隊將由國防部長烏梅洛夫領軍，俄方可能派遣上議院國際關係委員會主席卡拉辛率團。基輔獨立報指出，討論將聚焦停火技術細節，包含是否僅限暫停對能源設施的打擊，或是涉及海上與空中停火等更全面計畫；預計未來將舉行更多停火相關會議。

川普十八日在與俄國總統普亭通話後，宣布達成不攻擊能源基礎設施協議，但俄烏雙方仍持續攻擊。川普廿一日被問到對此有何看法時表示，「我相信我們將很快達成全面停火」。

川普廿二日表示，為了阻止戰爭進一步升級而做的努力「都在控制之中」，同時宣傳他與俄烏領袖的「好交情」，自稱能阻止普亭。

川普的特使威科夫說，終結俄烏戰爭最大障礙是克里米亞與俄國占領的烏克蘭四州地位問題，而烏國在領土方面讓步是和談關鍵。

俄羅斯二○二二年在烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱及赫松四州舉行公投，宣布依照公投結果兼併這四州。烏克蘭與國際社會斥之為宣傳，但威科夫稱這是當地居民希望脫離烏克蘭的證據。

威科夫指這四州居民「都講俄語」，「絕大多數人在公投中表明他們希望由俄羅斯統治」。

威科夫表示他認為普亭「不是壞人」，且是致力尋求終結俄烏戰爭的「偉大」領袖，普亭還告訴他，川普去年在選舉造勢活動上遭槍擊時，普亭曾為這位「朋友」祈禱。

威科夫說，普亭還委託「俄羅斯頂尖藝術家繪製一幅川普總統的美麗畫像」，請他帶回美國轉交川普。