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德媒：陸考慮對烏派維和部隊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

德國「周日世界報」報導，中國大陸正考慮參與歐洲對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊前往烏克蘭。

德國之聲中文網引述「周日世界報」報導，歐盟外交圈一名知情人士透露，「中國外交官在布魯塞爾試探，歐洲人是否可以接受或甚至樂見這個舉措」。

歐洲方面對此的態度則是「將中國納入『志願者聯盟』有可能會提高俄羅斯對維和部隊進入烏克蘭的接受度」，不過無論如何這個議題都相當「棘手」。

中國在俄烏戰爭自詡為中立方，但在俄羅斯入侵期間依然是克里姆林宮的主要盟友。中國官員曾在十八日表示，北京願意參與烏克蘭戰後重建工作。

英國當地時間廿日在倫敦舉辦軍事峰會，逾廿個國家軍方高層官員出席，會議旨在討論確保烏克蘭和平，例如派駐維和部隊進駐基輔。

英國首相施凱爾會後表示，烏克蘭得到切實的安全保障至關重要，否則俄羅斯總統普亭將違反和平協議，重啟衝突。

此外，法國總統馬克宏宣布，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」領袖將於本周再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。烏克蘭總統澤倫斯基也將出席在巴黎舉行的這一峰會。

在英法主導下，歐洲各國近期密集研商如何確保烏克蘭達成公正、長久和平，可能的作法包括由參與「志願者聯盟」的國家派兵赴烏克蘭維和。

「志願者聯盟」意味各國可免於北約組織、歐盟等既有多邊組織的「共識決」約束，自主決定是否加入援烏聯合行動。聯盟成員不一定都願意派兵赴烏，而是可能選擇提供後勤及其他支援。聯盟主要目標為促進、確保烏克蘭作為主權獨立國家的長期安全穩定，並嚇阻俄羅斯。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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