美拚4月20日敲定俄烏停火協議

知情人士透露，儘管俄羅斯和烏克蘭還在互相攻擊，但美國已設定目標，希望在4月20日復活節前敲定俄烏停戰協議，在未來幾周內達成大規模停火。

彭博資訊報導，川普重返白宮前就承諾會快速解決俄烏戰爭，但進展一直有限。美國官員未來幾天將分別與俄、烏代表在沙烏地阿拉伯會面，為2022年3月來首次進行這類平行協商。

報導指出，沙國會談將涵蓋30天能源設施停戰協議的執行與監督細節，也可能聚焦於把停火領域擴及黑海的船運。

川普18日與俄國總統普亭通話後，宣布達成了不攻擊能源基礎設施的協議，但俄烏雙方仍持續相互攻擊。川普21日則表示，「我相信我們將會很快達成全面停火」，他22日又說，為了阻止戰爭升級而做的努力「都在掌控中」，並宣揚他與俄烏領袖的「好交情」。

知情人士說，雖然白宮訂出4月20日的目標，但俄烏雙方立場的差距巨大，白宮也承認有可能無法依照時程表達成目標。俄國已針對任何協議提出最大限度的要求，包括結束提供軍武給烏克蘭，但已被基輔和其盟友拒絕。知情人士表示，白宮雖然本月稍早曾短暫停止供應致命武器，以施壓烏克蘭，但目前尚未同意俄國提出的任何限制要求。