「俄羅斯無人機大舉攻擊基輔」 烏克蘭稱遭夜襲：造成至少3死10傷

基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動無人機攻擊烏克蘭首都基輔，引發當地數個地方和高樓層公寓大樓起火，造成至少3人死亡、包含一名5歲孩童，另有10人受傷。

法新社報導，基輔市軍政機關在社群媒體Telegram發文說：「根據目前可取得的資訊，有3人死亡，包含一名5歲孩童，另有10人受傷。最年輕的傷者…僅11個月大。」

社群媒體流傳的影片畫面顯示，主要鎖定基輔若干街區住宅大樓發動攻擊的無人機，碎片掉落在民宅並引發大火。

俄羅斯與烏克蘭代表團預計明天在沙烏地阿拉伯與美國代表舉行平行停火談判。

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram發文說：「敵軍無人機大舉攻擊基輔。」

目前尚未得知這起夜襲的規模，但克里契科指出，緊急服務部門接獲火災和受損報告後，已前往基輔市數個遇襲地區。

基輔州緊急服務部門發布的照片顯示，消防員正努力撲滅包括一棟公寓高樓層在內的火勢。

該部門指出，無人機碎片砸中第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一棟高層樓住宅，因而引發火勢，至少有27人逃離這棟大樓。