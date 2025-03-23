快訊

南投再傳山難憾事…2男獨攀失聯3天 尋獲皆已罹難

前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

沒有其他人能助俄烏調停！川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

「俄羅斯無人機大舉攻擊基輔」 烏克蘭稱遭夜襲：造成至少3死10傷

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動無人機攻擊烏克蘭首都基輔，引發當地數個地方和高樓層公寓大樓起火，造成至少3人死亡、包含一名5歲孩童，另有10人受傷。基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）。美聯社
基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動無人機攻擊烏克蘭首都基輔，引發當地數個地方和高樓層公寓大樓起火，造成至少3人死亡、包含一名5歲孩童，另有10人受傷。基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）。美聯社

基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動無人機攻擊烏克蘭首都基輔，引發當地數個地方和高樓層公寓大樓起火，造成至少3人死亡、包含一名5歲孩童，另有10人受傷。

法新社報導，基輔市軍政機關在社群媒體Telegram發文說：「根據目前可取得的資訊，有3人死亡，包含一名5歲孩童，另有10人受傷。最年輕的傷者…僅11個月大。」

社群媒體流傳的影片畫面顯示，主要鎖定基輔若干街區住宅大樓發動攻擊的無人機，碎片掉落在民宅並引發大火。

俄羅斯與烏克蘭代表團預計明天在沙烏地阿拉伯與美國代表舉行平行停火談判。

基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram發文說：「敵軍無人機大舉攻擊基輔。」

目前尚未得知這起夜襲的規模，但克里契科指出，緊急服務部門接獲火災和受損報告後，已前往基輔市數個遇襲地區。

基輔州緊急服務部門發布的照片顯示，消防員正努力撲滅包括一棟公寓高樓層在內的火勢。

該部門指出，無人機碎片砸中第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）一棟高層樓住宅，因而引發火勢，至少有27人逃離這棟大樓。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

俄烏衝突和談！美談判代表將「穿梭外交」 曝俄方盼沙烏地會談能取得進展

烏克蘭：俄羅斯無人機攻擊基輔 至少7傷

手握國防及工業電腦大單─事欣科

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

相關新聞

沒有其他人能助俄烏調停！川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

路透23日報導，美國總統川普周末接受美國體育網站OutKick創辦人崔維斯（Clay Travis）訪問說，阻止俄烏戰爭...

傳美盼「復活節」敲定俄烏停火協議 知情人士：白宮也承認可能無望

彭博資訊引述知情人士報導，儘管俄烏雙方還在互相攻擊，但美國希望在未來幾周內達成大規模停火，目標是在4月20日復活節前，簽...

「俄羅斯無人機大舉攻擊基輔」 烏克蘭稱遭夜襲：造成至少3死10傷

基輔當局今天表示，俄羅斯夜間出動無人機攻擊烏克蘭首都基輔，引發當地數個地方和高樓層公寓大樓起火，造成至少3人死亡、包含一...

俄烏衝突和談！美談判代表將「穿梭外交」 曝俄方盼沙烏地會談能取得進展

美國會見烏克蘭和俄羅斯代表團，以求結束俄烏3年衝突之前，俄羅斯談判代表今天對官方媒體表示，莫斯科希望明天在沙烏地阿拉伯的...

川普特使：澤倫斯基認了烏無法入北約 還同意舉行大選

美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）21日表示，烏克蘭總統澤倫斯基已大致承認，烏克蘭無法加入北約。威科夫稱，...

加入自願聯盟？德媒：大陸考慮派維和部隊前往烏克蘭

德國媒體引述外交消息報導，中國大陸考慮參與歐洲針對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊到烏克蘭，並正在試探歐盟方面對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。