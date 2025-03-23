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傳美盼「復活節」敲定俄烏停火協議 知情人士：白宮也承認可能無望

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
消息人士表示，美國白宮已設定目標，要在4月20日復活節以前談成俄烏停火協議。歐新社
消息人士表示，美國白宮已設定目標，要在4月20日復活節以前談成俄烏停火協議。歐新社

彭博資訊引述知情人士報導，儘管俄烏雙方還在互相攻擊，但美國希望在未來幾周內達成大規模停火，目標是在4月20日復活節前，簽署停戰協議。

知情人士表示，雖然白宮目前訂出這個目標，但鑒於目前俄烏雙方立場的差距巨大，白宮也承認有可能無法依照時程表達成目標。

俄國已針對任何協議提出最大限度的要求，包括結束提供軍武給烏克蘭，但已被基輔和其盟友拒絕。知情人士表示，白宮雖然本月稍早曾短暫停止供應致命武器，以施壓烏克蘭，但目前尚未同意對俄國的任何限制。

俄烏戰爭 俄羅斯 復活節 烏克蘭 白宮 美國

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