加入自願聯盟？德媒：大陸考慮派維和部隊前往烏克蘭

德國媒體引述外交消息報導，中國大陸考慮參與歐洲針對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊到烏克蘭，並正在試探歐盟方面對此的態度。

據德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）22日援引消息人士報導，大陸正在考慮參加潛在的烏克蘭維和部隊行動。據歐盟外交圈一名知情人士透露，大陸外交官在布魯塞爾試探這樣的舉措在歐洲人看來是否可以接受或者甚至是樂見的。

布魯塞爾方面的態度是，大陸加入「自願聯盟」可能有助俄羅斯接受歐洲向烏克蘭派遣維和部隊，不過無論如何，這個議題都相當棘手。

隨著美國總統川普推動俄烏停火，由英國與法國牽頭組成「自願聯盟」（coalition of the willing），計畫在俄烏停火後，在烏克蘭部署維和部隊，已有30多國同意加入聯盟。

彭博早前報導，俄羅斯表示不接受北約或歐洲部隊到烏克蘭，但不反對中國大陸等在俄烏衝突裡持中立立場國家向烏克蘭派維和部隊。

大陸國際發展合作署17日曾表示，中方願意根據烏克蘭危機當事方的意願，繼續提供力所能及的幫助，包括戰後重建。

另根據德國之聲報導，法國總統馬克宏已經宣布3月27日再次召開有關援助烏克蘭的「自願聯盟」峰會，據他透露，烏克蘭總統澤倫斯基也將出席會議。馬克宏說，此次會議將是「商討和調整」相關行動以確保停戰能持久的機會。