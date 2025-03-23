快訊

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

MLB／願代表台灣打經典賽！「費仔」春訓陷低潮 打擊率僅0.135

德媒：中國考慮派兵烏克蘭維和 歐盟外交官給2字評價

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國人民解放軍士兵10日於北京人民大會堂外站崗。法新社
中國人民解放軍士兵10日於北京人民大會堂外站崗。法新社

烏克蘭的基輔獨立報報導，德國世界報（Die Welt）22日引述外交消息人士稱，中國大陸考慮加入歐洲主導的「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和。中國在俄烏戰爭的立場上自詡為中立方，但在俄羅斯入侵期間依然是克里姆林宮的主要盟友。

一名歐盟外交消息人士告訴世界報：「中國加入志願者部隊有望增加俄羅斯對在烏克蘭駐紮維和部隊的接受度」，他形容這種情況「微妙」，需審慎處理。

志願者部隊由法國總統馬克宏和英國首相施凱爾主導，是在烏克蘭和俄羅斯達成停火協議後的安全保障之一。莫斯科已多次拒絕歐洲或北約部隊駐紮烏克蘭。

中國官員曾在18日表示，北京願意參與烏克蘭戰後重建工作。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

德媒：中國考慮派維和部隊前往烏克蘭

援烏陷分歧「北熱南冷」 歐洲27日再開峰會促停戰

英稱逾30國欲加入烏戰後維和部隊 中國願參與重建

英國15日再召開烏克蘭維和聯盟會議 施凱爾、川普通話

相關新聞

加入自願聯盟？德媒：大陸考慮派維和部隊前往烏克蘭

德國媒體引述外交消息報導，中國大陸考慮參與歐洲針對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊到烏克蘭，並正在試探歐盟方面對此...

德媒：中國考慮派兵烏克蘭維和 歐盟外交官給2字評價

烏克蘭的基輔獨立報報導，德國世界報（Die Welt）22日引述外交消息人士稱，中國大陸考慮加入歐洲主導的「志願者部隊」...

美啟動穿梭外交！明起接力會晤烏俄 會談重點曝光

美國即將啟動穿梭外交以促成俄烏停火，烏克蘭總統澤倫斯基於社群X證實，美國與烏克蘭即將在24日於沙烏地阿拉伯舉行首場停火會...

歐盟繞過匈牙利 烏克蘭問題分歧加劇

（德國之聲中文網）本周四，匈牙利在短短數周內第二次拒絕在歐盟峰會的聯合聲明上簽字，使其與歐盟其他國家在烏克蘭戰爭問題上的裂痕進一步擴大。 但與以往類似場合不同的是，歐盟其他26國這次並未耗費數小

現場慘況曝…俄軍襲擊烏克蘭多地釀5死 建築外牆嚴重受損

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨天晚間襲擊烏國東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）造成2人死亡，國內北部和東部也另...

德國財務鬆綁 國會委員會放行1077億烏克蘭軍援

德國候任總理梅爾茨成功推動國會通過增加國防投資的改革法案後，德國國會預算委員會今天批准提供烏克蘭新一筆30億歐元（約新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。