德媒：中國考慮派兵烏克蘭維和 歐盟外交官給2字評價

烏克蘭的基輔獨立報報導，德國世界報（Die Welt）22日引述外交消息人士稱，中國大陸考慮加入歐洲主導的「志願者部隊」，協助烏克蘭戰後維和。中國在俄烏戰爭的立場上自詡為中立方，但在俄羅斯入侵期間依然是克里姆林宮的主要盟友。

一名歐盟外交消息人士告訴世界報：「中國加入志願者部隊有望增加俄羅斯對在烏克蘭駐紮維和部隊的接受度」，他形容這種情況「微妙」，需審慎處理。

志願者部隊由法國總統馬克宏和英國首相施凱爾主導，是在烏克蘭和俄羅斯達成停火協議後的安全保障之一。莫斯科已多次拒絕歐洲或北約部隊駐紮烏克蘭。

中國官員曾在18日表示，北京願意參與烏克蘭戰後重建工作。