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德媒：中國考慮派維和部隊前往烏克蘭

中央社／ 台北23日電

德國「週日世界報」報導，中國正考慮參與歐洲對烏克蘭的維持和平計畫，可能派遣維和部隊前往烏克蘭。

德國之聲中文網22日引述「週日世界報」（WeltAm Sonntag）作了上述報導。歐盟外交圈一名知情人士透露，「中國外交官在布魯塞爾試探這樣的舉措在歐洲人看來是否可以接受或者甚至是樂見的」。

歐洲方面的態度則是「將中國納入『志願者聯盟』有可能會提高俄羅斯對於維和部隊進入烏克蘭的接受度」，不過無論如何這個議題都相當「棘手」。

英國當地時間20日在倫敦舉辦軍事峰會，逾20個國家軍方高層官員出席，會議旨在討論確保烏克蘭和平，例如派駐維和部隊進駐基輔。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）會後表示，烏克蘭得到切實的安全保障至關重要，否則俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將違反和平協議，重啟衝突。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」（coalition of the willing）領袖將於本週再次會談，希望能敲定確保俄烏停戰的計畫。烏克蘭總統（Volodymyr Zelenskyy）也將出席在巴黎舉行的這一峰會。

在英、法主導下，歐洲各國近期密集研商如何確保烏克蘭達成公正、長久的和平，可能的作法包括由參與「志願者聯盟」的國家派兵赴烏克蘭維和。

「志願者聯盟」意味各國可免於北大西洋公約組織（NATO）、歐盟等既有多邊組織的「共識決」約束，自主決定是否加入援烏聯合行動。聯盟成員不一定都願意派兵赴烏，而是可能選擇提供後勤及其他支援。聯盟主要目標為促進、確保烏克蘭作為主權獨立國家的長期安全穩定，並嚇阻俄羅斯。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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