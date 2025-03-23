烏克蘭：俄羅斯無人機攻擊基輔 至少7傷
烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜對基輔發動攻擊，造成至少7人受傷，高樓和市內多處起火。
路透社報導，基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊應用程式Telegram發文說，「敵方無人機大規模攻擊基輔。目前首都有7名居民受傷，其中1人住院」。
克里契科還說，市內幾個發生火災的地區都已派遣緊急服務人員前往因應。
基輔軍事管理局局長特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram表示，一架遭毀的無人機碎片，在歷史悠久的波迪爾區（Podil）和第聶伯河（Dnipro River）對岸的第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）引發高樓大火。
目前不清楚攻擊的規模，路透社目擊者聽到幾聲爆炸，聽起來像是防空系統正在運作。
俄羅斯尚未發表評論。俄羅斯全面入侵烏克蘭迄今3年，俄烏雙方均否認在戰事中針對平民。
美國正在推動烏俄和平協議，並希望達成部分停火，以停止對能源基礎設施的攻擊，但雙方都說攻擊仍在繼續。
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