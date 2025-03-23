美國特使：蒲亭不是壞人 烏克蘭領土讓步是和談關鍵

美國總統川普的特使魏科夫稱終結俄烏戰爭的最大障礙，是克里米亞與俄國占領的烏克蘭4州的地位，而烏國在領土方面做出讓步，是和平談判中人們不願多談但顯見的關鍵問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魏科夫（SteveWitkoff）接受右翼Podcast主持人卡爾森（TuckerCarlson）專訪時表示，美國政府與俄羅斯的協商正在獲得「之前沒有人認為可能辦到」的進展，但領土問題仍需解決。魏科夫上週在莫斯科會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），兩人商談了數小時。

俄羅斯2022年在烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）、盧甘斯克州（Luhansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）及赫松州（Kherson）舉行是否願意接受俄國統治的公投。基輔當局與國際社會將之斥為宣傳，但魏科夫稱這是當地居民希望脫離烏克蘭的證據。

魏科夫指這4州的居民「都講俄語」，「絕大多數人在公投中表明他們希望由俄羅斯統治」。

CNN先前報導，在這4州舉辦的公投是在槍口下進行，當地一位居民說投票結果早已是定局。

魏科夫談到，「烏克蘭國內的憲法問題，即它能在領土方面做出哪些讓步」已成談判期間「房間裡的大象」。相關會談預計本月24日再於沙烏地阿拉伯召開，美國官員擬與俄烏官員在當地會面。

法新社報導，魏科夫在訪談中還熱情稱讚蒲亭值得信任，且蒲亭告訴他，川普（Donald Trump）去年在選舉造勢活動上遭槍擊時，他曾為這位「朋友」祈禱。

魏科夫表示他認為蒲亭「不是壞人」，且是致力尋求終結俄烏戰爭的「偉大」領袖。

魏科夫說：「我喜歡他。我認為他對我相當坦誠。我不認為蒲亭是壞人。這場戰爭，以及所有導致戰爭爆發的因素，都是很複雜的狀況。」

根據魏科夫，蒲亭還委託「俄羅斯頂尖藝術家繪製一幅川普總統的美麗畫像」，並請他帶回美國轉交給川普。