現場慘況曝…俄軍襲擊烏克蘭多地釀5死 建築外牆嚴重受損
烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊昨天晚間襲擊烏國東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）造成2人死亡，國內北部和東部也另有3人喪生。
路透社報導，札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊應用程式Telegram發文寫道，札波羅熱市已遭受超過10次攻擊，導致2人死亡、9人受傷，傷者包含1名9個月大的嬰兒與1位傷勢嚴重的女性。
費多羅夫發布的照片及影片顯示，救難團隊於瓦礫堆中仔細搜尋，公寓和民宅的窗戶碎裂且外牆嚴重受損。
在烏克蘭北部與俄國接壤的蘇米州（Sumy），檢察官說道，俄軍對克拉斯諾皮利亞村（Krasnopillia）投下至少6枚導引炸彈，造成2人殞命，且至少2人受傷。
烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）是俄軍穩定向西推進的重點地區，檢察官指出，俄軍向靠近前線的康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostiantynivka）投下3枚炸彈，導致1人喪命。
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