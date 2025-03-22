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德國財務鬆綁 國會委員會放行1077億烏克蘭軍援

中央社／ 柏林21日綜合外電報導
德國候任總理梅爾茨。圖／路透社
德國候任總理梅爾茨。圖／路透社

德國候任總理梅爾茨成功推動國會通過增加國防投資的改革法案後，德國國會預算委員會今天批准提供烏克蘭新一筆30億歐元（約新台幣1077億元）的軍事援助。

路透社報導，德國國會上下兩院本週通過由梅爾茨（Friedrich Merz）的保守派陣營與社會民主黨（SPD）提出的改革計畫，取消長期以來的國家舉債上限。梅爾茨陣營與社民黨正在討論組成下一屆德國政府。

路透社先前已報導過德國將加碼援烏，即將卸任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聯合政府外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也發布聲明證實消息。

今天批准的這30億歐元，其中25億4700萬歐元來自德國財政部指定今年提供烏克蘭的專款，其餘資金來源則包括歐洲聯盟（EU）的「歐洲和平機制」（European Peace Facility）補貼。

德國財政部還打算准許計劃在2026至2029年間提供烏克蘭82億5200萬歐元（約新台幣2962億元）軍援，使得新增援烏總額超過110億歐元。

貝爾伯克在聲明中表示，「過去幾個月烏克蘭的軍事形勢變得越來越困難」，現在正是德國國會委員會放行經費動用的「應當時機」，並使得德國如今為歐洲對烏克蘭的支持樹立榜樣。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則在社群媒體平台X發文表示，基輔感謝德國的援助，「德國武器已經拯救成千上萬烏克蘭人生命，並將在今年和未來幾年拯救更多人生命」。

由於美國在總統川普（Donald Trump）領導下，對烏克蘭的安全保障前景不確定性增加，因此西方國家面臨越來越大壓力，有必要展現支持烏克蘭對抗俄羅斯全面侵略的承諾。歐盟國家領袖本週將再開會討論援烏議題。

俄烏戰爭 俄羅斯 德國 梅爾茨 烏克蘭

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