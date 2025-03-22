川普特使：澤倫斯基大致認了烏克蘭無法加入北約 還同意舉行大選
新華社報導，美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）21日表示，烏克蘭總統澤倫斯基已大致承認，烏克蘭無法加入北約。
威科夫接受接受美國傳媒訪問時說，俄羅斯與烏克蘭如果要達成和平協議，烏克蘭就不能成為北約成員國，他相信澤倫斯基及烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克已大致接受。
此外威科夫又指，烏克蘭領導層已同意舉行大選，但未透露詳情。烏克蘭原定2024年舉行大選，但礙於俄烏衝突而實施的戒嚴令所推遲至今。美國總統川普1個月前甚至稱澤倫斯基為「未經選舉的獨裁者」。
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