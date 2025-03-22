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川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）19日與烏克蘭總統澤倫斯基通話。法新社
美國總統川普（左）19日與烏克蘭總統澤倫斯基通話。法新社

美國總統川普21日在白宮表示，俄烏很快就會完全停火，並將討論領土分割的議題。川普沒有說明細節，但據信他說的領土是烏克蘭東部和南部遭到俄國兼併的4個州，以及克里米亞半島。

美國代表團將於下周到沙烏地阿拉伯與俄烏各自代表團會商，領土議題可望在議程上，但俄烏雙方歧見很大，達成共識難度很高。

川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，澤倫斯基事後表示，雙方並未提及克里米亞議題，暗示領土議題不在議程上，但這只是早晚的問題。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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