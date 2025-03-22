川普：很快會與烏國簽稀土協議

美國總統川普廿日在白宮簽行政命令時說，「在俄烏方面，我們進展相當良好。我們正在做的事情之一，就是很快會與烏克蘭簽稀土相關協議」。

對本周和俄烏領袖的通話，川普提到「我們會很高興看到（俄烏）戰爭結束，我認為在這方面進展相當良好；所以希望我們每周能讓數千人免於死亡。一切都是為了這點。他們沒必要這樣死去，我相信我們會達成（停火）協議」。

路透引述美國高官報導，川普和烏克蘭總統澤倫斯基十九日通話一小時，期間川普提及的新版美烏礦產協議更詳細、更全面。烏克蘭駐美大使館則未立即對此置評。

俄烏兩國廿日也各自證實，廿四日將在沙烏地阿拉伯利雅德分別與美國會談，討論部分停火協議。澤倫斯基說，受停火約束的設施清單，除了能源設施，還包括鐵路和港口基礎設施。俄方則說，會談也將重點討論黑海航運安全。

對現由俄國占據的烏克蘭札波羅熱核電廠，澤倫斯基廿日在訪問挪威期間回應媒體提問時說，烏克蘭境內所有核電廠均為國有、屬於烏克蘭人民，若札波羅熱核電廠所有權易主，這既不合法也無法確保正常運作。

澤倫斯基還說十九日和川普通話時，川普曾具體問到他對札波羅熱核電廠的看法，但兩人沒討論這座全歐最大核電廠的所有權議題。

法國總統馬克宏廿日說，力挺烏克蘭的「志願者聯盟」領袖將於廿七日在巴黎再次會談，希望能商討與調整確保俄烏停戰行動的計畫。歐洲另一大國英國首相施凱爾廿日也說，有關俄烏戰後的監督停火計畫會逐步成形。

歐洲擬防務計畫 改變對美依賴

英國金融時報同日引述四位知情歐洲官員報導，歐洲主要軍事強國正制定計畫，準備在未來五至十年逐步承擔更多歐洲防務責任，以取代美國地位，並避免美國片面撤出北約（ＮＡＴＯ）可能引發的混亂。英、法、德及北歐國家正進行非正式但有架構的磋商，目標是制定計畫，並在六月海牙召開的北約年度峰會前提交美國。

其中一位官員說，「增加國防支出是我們的唯一選項，分攤重擔並改變對美國的依賴；我們正開始磋商，但這項任務很龐大，許多人因規模太大而不知所措」。

另外，俄國國防部廿一日指控當天凌晨烏軍從烏占區的俄國庫斯克州撤退時，炸毀該州要邑蘇賈的天然氣站。烏克蘭無人機廿日也被控空襲俄國一處石油儲存設施，違反俄烏暫停攻擊彼此能源目標卅天的協議。