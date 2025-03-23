歐盟繞過匈牙利 烏克蘭問題分歧加劇

（德國之聲中文網）本周四，匈牙利在短短數周內第二次拒絕在歐盟峰會的聯合聲明上簽字，使其與歐盟其他國家在烏克蘭戰爭問題上的裂痕進一步擴大。

但與以往類似場合不同的是，歐盟其他26國這次並未耗費數小時與匈牙利總理歐爾班反復磋商以求一致，而是選擇直接推進。

“歐洲理事會重申繼續堅定不移地支持烏克蘭在其國際公認邊界內的獨立、主權和領土完整，”各國領導人在一份由26國簽署的聲明中寫道。

布達佩斯早在峰會前就已明確表態不會為聲明背書。

當大多數歐盟成員對美國牽頭、排除烏克蘭和歐盟的俄烏和談反應冷淡時，歐爾班卻表示熱烈歡迎。

歐爾班在布魯塞爾峰會前夕對媒體表示：“在我們看來，歐盟的唯一使命就是支持（美國）總統特朗普的和平努力。”

這位在歐盟中與莫斯科關系最密切的匈牙利領導人認為，歐盟對烏克蘭的支持只會延長戰爭。2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭引爆俄烏戰爭，遭到國際社會廣泛譴責。

與此同時，其他歐盟國家的外交官與官員表示，追求無法達成的共識毫無意義。在如今動蕩的形勢下，過去被視為重大分歧的局面已漸趨平常。

無法達成共識？不是問題

原則上，歐盟通常努力爭取所有成員國支持，但在涉及象征性、無強制力的聲明時，例如此次對烏克蘭的支持聲明，技術上並不需要獲得一致同意。

即便沒有匈牙利的參與，歐盟其他國家仍有大量可推進的事務。此次峰會的結論重申對烏克蘭的資金與武器支持承諾，並提出為烏提供安全保障的可能性——即戰爭結束後防止普京再度入侵的威懾措施，以及繼續向俄羅斯施壓。

隨著美國對烏克蘭及歐洲的支持日趨消極，歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）正著手籌備新的對烏援助基金。

26個歐盟成員國周四也授權她繼續推進相關工作，前提是參與將以成員國的自願為原則。據多位不具名外交人士透露，布魯塞爾內部流傳的援助規模高達400億歐元，其中50億歐元將用於提供彈藥，但尚無最終定案。

自俄羅斯發起全面入侵後的三年裡，匈牙利屢次動用否決權，阻撓歐盟通過多個對烏援助撥款方案。而此次卡拉斯提出的自願機制將不再需要布達佩斯的同意。

入盟問題難以繞過一致同意

但並非所有事物都可如此變通，需要獲得一致同意：在波羅的海和北歐國家大力支持下，烏克蘭正爭取在今年正式啟動加入歐盟的談判。歐盟委員會主席馮德萊恩曾表示，若烏克蘭持續推進改革，理論上最早可在2030年加入歐盟，盡管多數人對這一時間表持懷疑態度。

即便是沒有戰爭的國家，要達到歐盟嚴苛的入盟標准也需多年時間，而烏克蘭長期以來還面臨腐敗等治理問題。

此外，歐爾班曾表態將就烏克蘭能否加入歐盟舉行全民公投，並威脅將否決烏克蘭入盟。去年，烏克蘭得以啟動談判程序，正是因為匈牙利最終放棄行使否決權。

烏克蘭總統澤連斯基通過視訊向歐盟領導人發言時，重點談到了加入歐盟的問題：“當一個人阻擋對整個歐洲大陸都很重要或已達成共識決定，這就是反歐洲的行為。”他說，“歐洲需要更高效的決策機制和防止無謂阻撓的明確工具。”

更多對抗還在前方

歐盟對俄制裁也必須全體成員國一致通過。

上周末，歐盟大使們再次在最後一刻與匈牙利達成妥協，延續對2000多名與俄烏戰爭有關個人的制裁。據多家媒體報道，這些制裁每六個月需要續期，而布達佩斯堅持將部分個人移出制裁名單。

而歐盟對俄羅斯實施的大規模經濟制裁也將在今年7月面臨續期決定。

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）有時在烏克蘭問題上與歐爾班立場相近，也曾拒絕提供軍事援助。他暗示，如果新一輪制裁妨礙當前和平談判進程，他准備否決。

“我們不能不惜一切代價固執地堅持制裁，”菲佐對斯洛伐克通訊社TASR表示。

“ 可能會有那麼一個時刻，我們會表示反對，因為我們認為這違背了當前正在進行的和平努力。如果我們認為進一步制裁的企圖可能破壞和平進程，我們將准備行使否決權。”

防務合作仍在繼續

盡管如此，其他領域的合作仍在繼續。歐爾班仍支持歐盟未來數年對防務的大規模投資計劃，特別是在美國變得日益不可預測、不願再為歐洲安全兜底的背景下。

盡管歐盟在形式上歡迎美國近期促成的停火協議，但仍在觀望談判的具體走向。不過顯而易見的是，隨著其密友特朗普依然掌握主導權，歐爾班正感到形勢對己有利。匈牙利政府發言人巴拉茲·歐爾班（Balasz Orbán）在峰會場邊對媒體表示：“我們認為自己的處境非常有利，因為我們認為，不幸的是，歐洲已被孤立。”

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