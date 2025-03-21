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烏克蘭官兵爆料從庫斯克州撤軍混亂：命令來得太晚

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄軍近期收復庫斯克州蘇賈，一輛被破壞的車15日被拍到遺落在當地街頭。路透
俄軍近期收復庫斯克州蘇賈，一輛被破壞的車15日被拍到遺落在當地街頭。路透

烏克蘭官兵卡里亞金（Artem Kariakin）直到一周多以前，仍和所屬單位定期進入俄羅斯庫斯克州蘇賈（Sudzha）。他向英國BBC記者展示自己手機拍下，他們最後一次進入蘇賈執行任務的畫面，當時烏軍正從庫斯克州撤退。卡里亞金表示，撤軍狀況相當混亂，並認為問題是太晚下令撤軍。

卡里亞金拍下的畫面顯示，一名擔任最後防線、手持霰彈槍的官兵，掃視地平線以查看是否有俄軍無人機。突然，一架俄軍無人機朝烏軍卡車後方飛去。現場火花四濺，但烏軍仍持續行進。卡里亞金表示，他們很幸運，因為炸彈威力不夠，無法阻止他們行動。但附近另一輛卡車已燃起大火。

卡里亞金承認，烏軍從蘇賈撤軍「組織得並不好」。他告訴BBC記者：「當時狀況相當混亂。許多部隊陷入混亂，我認為問題是撤軍命令太晚下達。」

卡里亞金和下屬忙著撤軍保命時，美國總統川普和俄國總統普亭正通話討論如何結束戰爭。卡里亞金表示，他認為這很「荒謬」。他說：「對我而言，川普和普亭間的通話很荒誕。川普想要結束戰爭，因為他承諾要這麼做。而普亭想欺騙川普，以繼續打仗。我無法認真看待他們的談話。」

卡里亞金的家鄉位於目前遭俄國占領的烏東盧甘斯克州。他告訴BBC記者，他對美國和川普感到失望，「當他們只想把我的家送給別人時，我會有什麼感覺」。

卡里亞金表示，他從不相信普亭會願意用俄國的任何一部分，來換取俄軍在烏國占領的領土。但他依舊認為，烏軍襲擊庫斯克州對於保衛其邊境很重要。儘管烏軍可能被迫撤退，但他們仍占據東北部蘇米（Sumy）邊境附近的高地。

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