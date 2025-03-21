川普：近期與烏克蘭簽礦產協議 和平進展相當好

美國總統川普今天說，近期將與烏克蘭簽署礦產和天然資源協議。此外，川普本週稍早與俄羅斯和烏克蘭領導人通話，說他致力達成和平協議進展「相當良好」。

路透社報導，川普在白宮簽署命令增加國內關鍵礦物生產後說：「在俄烏方面，我們進展相當良好。我們正在做的事情之一，就是很快會與烏克蘭簽署關於稀土的協議。」

川普提到本週與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的討論，目標是終結俄羅斯於2022年入侵烏克蘭的戰爭。

他說：「我們會很高興看到戰爭結束，我認為在這方面進展相當良好…因此，希望我們每週能讓數以千計人免於死亡。一切都是為了這一點。他們沒必要這樣死去，我相信我們會達成協議。」

烏克蘭和美國本月表示，雙方已同意盡快達成開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議，川普視之為烏克蘭回報美國援助的方式。

川普和澤倫斯基昨天同意合作結束俄烏戰爭，白宮形容這1小時通話過程「極好」。這是兩人自今年2月底在白宮橢圓形辦公室爭執導致美國短暫中止為烏克蘭提供軍事和情報支援後的首度談話。

美國高階官員說，川普提到的礦產協議版本「更詳細及全面」。

烏克蘭駐華府大使館未立即回應置評請求。

川普本月18日與蒲亭通話，蒲亭拒絕30天停火提議，但同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施，兩人也表達願意修補美俄關係。

歐洲聯盟（EU）領袖今天表示，將持續支援烏克蘭，但未立即贊同澤倫斯基希望批准至少50億歐元火砲軍購計畫的呼籲。