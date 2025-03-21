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美將與俄烏代表分別會晤 川普：很快就會跟烏克蘭簽礦產協議
美國下周一（24日）將於沙烏地阿拉伯分別與俄羅斯與烏克蘭舉行會談，討論俄烏戰事。美國總統川普指，有關俄烏問題進展順利，稱美國很快就會與烏克蘭簽署礦產協議。
到訪挪威的烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，烏克蘭和美國將會舉行會談，烏方會派出技術團隊出席，並制定一份受停火約束的設施清單，除了能源設施外，亦包括鐵路和港口基礎設施。
他又指，烏克蘭不認為俄羅斯會同意停火，但烏方正努力朝正確方向邁進，並提議首先在海上和空中實現停火。
俄羅斯總統普亭的高階外交政策助理烏沙科夫稍早也表示，他與美國白宮國家安全顧問沃茨通電話，商定在沙國首都利雅得舉行會談，期望磋商能夠富有成效，會談也將重點討論黑海的航運安全。
美國總統川普20日在白宮簽署行政命令，要求美國擴大生產關鍵礦物時談到美烏礦產協議。他說：「有關烏克蘭和俄羅斯的問題，我們的進展很好。其中一項進展就是，我們很快就會針對烏克蘭的稀土簽署一項協議。」
對於俄烏止戰進展，川普說：「我們很樂見戰爭走向終結，而我認為我們在此做得很好。希望我們本周拯救了數千條人命，這是重點。他們不必要的犧牲了，而我相信我們會達到目的。」
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