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烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議
俄羅斯外交部20日表示，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯一處石油儲存設施，違反暫停攻擊能源目標30天的協議。
俄羅斯塔斯社報導，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）接受國家電視台第一頻道採訪時表示，提出停火的美國有責任質疑烏克蘭的行為。
沙卡洛娃指出，「我們認為，基輔政權已違反美國總統提出的停火協議。現在問題是，華府將如何處理這些瘋狂的恐怖分子？他們將如何讓他們回到正軌？」
俄羅斯總統普亭與美國總統川普日前通話後，同意暫停對烏克蘭能源基礎設施目標襲擊30天，但普亭並未接受美國支持的更廣泛的30天停火協議，烏克蘭表示已準備好接受該協議。
位於俄羅斯南部地區的克拉斯諾達爾（Krasnodar）當局於Telegram表示，消防員正在努力撲滅因烏克蘭無人機襲擊而引起的油庫大火。
克拉斯諾達爾當局稱，烏克蘭無人機攻擊導致Kavkazskaya村附近的小型油庫發生大火，並損壞了一條連接儲油罐的管道，已動員429名消防員和174台設備來撲滅大火，火勢延燒面積達3750平方公尺。
烏克蘭官員也指控俄羅斯攻擊平民目標，未履行承諾。烏克蘭總統澤倫斯基19日表示，俄羅斯襲擊醫院和鐵路設備等基礎設施表明「普亭的話與現實大相逕庭」。
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