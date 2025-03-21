澤倫斯基：未與川普討論核電廠所有權議題

烏克蘭總統澤倫斯基今天在訪問挪威期間回應媒體提問表示，烏克蘭境內所有核能發電廠皆為國有、屬於烏克蘭人民，他19日與美國總統川普通話時，未與川普討論核電廠的所有權議題。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，即便是目前遭俄羅斯占領、位於烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，工作人員是烏克蘭公民，薪資也是由烏克蘭政府撥付。即便俄方已強制更換核電廠領導層、脅迫工作人員聽命，所有國際組織仍承認該電廠為烏克蘭所有。

澤倫斯基說，他不知美方是否曾與俄方討論，但川普（Donald Trump）19日曾具體問他對札波羅熱核電廠的看法。

澤倫斯基指出，若美方希望解決問題、自俄羅斯手中拿走札波羅熱核電廠，有意投資、對電廠進行現代化，則烏克蘭對此持開放態度、願意討論，但所有權問題，「我們確實未與川普總統討論」，烏克蘭也不會對本國核電廠所有權展開討論。

澤倫斯基並說，一旦札波羅熱核電廠不是由烏克蘭持有，這不僅不合法，也無法確保其正常運作。

烏克蘭擁有4座核電廠、總計15座反應爐，供應烏克蘭約50%電力。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠。俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，占領該電廠。俄方恐透過刻意製造核電廠事故、對烏克蘭和歐洲發動實質的核攻擊，相關風險持續是歐洲安全隱憂。

川普19日與澤倫斯基通話後，美方發布的談話紀要提到，川普曾談及烏克蘭的電力供應和核電廠議題，並指出美國對這些發電廠的所有權可以是相關基礎設施能獲得的最佳保護。

烏方釋出的談話紀要未提到核電廠所有權議題。與川普通話後，澤倫斯基19日曾回應媒體提問表示：「我們只討論了一座發電廠，被俄羅斯占領的那座。」

川普18日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話後，也發生美俄雙方對通話內容解讀不一的情形。美方指出，俄方同意對能源和民用基礎設施停火，俄方的談話紀要則僅提及能源設施。

此外，俄方紀要提及蒲亭要求停止所有外國對烏軍援，川普則在通話後接受媒體專訪時提到，美俄雙方談了很多，但完全未談及（軍事）援助。

澤倫斯基近日接連訪問芬蘭和挪威，今天在挪威與首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）會談後，兩人舉行聯合記者會、回應媒體提問。