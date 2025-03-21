歐盟峰會登場 重申力挺烏克蘭

面對美國祭出關稅大棒和其他經濟挑戰，以及華府未來對歐洲防務支援充滿不確定性之際，歐盟峰會廿日登場，與會領袖預料將承諾採取更多行動，增強歐盟競爭力和軍事實力。

路透報導，除了匈牙利總理奧班，所有領導人預料也將重申對烏克蘭總統澤倫斯基的財政和軍事支持，峰會將從澤倫斯基的視訊連線演說展開。

廿六位歐盟領導人預料將就峰會文本達成共識，承諾維護烏克蘭獨立、主權和領土完整，並敦促俄羅斯「展現終結戰爭的真正政治意願」。

歐盟領導人也將針對歐盟執委會提議增加軍事開支、集中資源用於聯合防禦計畫以及購買更多歐洲武器進行討論。

金融時報報導，歐盟執委會十九日提案一千五百億歐元重建軍備基金，將排除向美國、英國和土耳其公司採購武器，除非這些國家和歐盟簽署國防安全協議。

該基金也將排除由第三國擁有「設計權限」的先進武器系統，亦即在建造、特定零組件使用，或最終部署上受到該國限制的武器。這代表美國愛國者飛彈將被排除；法國支持的「買歐洲貨」國防支出策略獲得勝利。

紐約時報報導，加拿大正與歐盟進行高階談判，計畫加入歐盟重建軍備計畫，這將使加拿大能參與歐洲戰機及其他軍事設備的製造，並在本國工業設施內生產。這項合作凸顯出傳統美國盟友正加深彼此聯繫，試圖在川普難以預測的政策變數下，建立更穩固自主防衛能力。

然而，一名歐盟外交官員強調，試圖在全球緊密相連的國防工業排除非歐盟供應商，是沒有意義的做法。

這名外交官表示：「那些說我們應該排除非歐洲供應商的人，是在地緣政治和經濟上搬石頭砸自己的腳。」

此外，歐盟領袖也將應對外界擔憂，即歐盟若不迅速做出決策和大規模投資，就會在全球科技競賽中落後美國和其他國家。在強化競爭力方面，各方對目標達成廣泛共識，在某些關鍵細節上仍存在分歧。

與美國的貿易摩擦並未正式列入議程。川普日前揚言要對歐盟酒類商品開徵百分之二百關稅，並警告可能在四月初宣布開徵更多關稅。