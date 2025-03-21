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澤倫斯基：不會把核電廠直接給美

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。路透
烏克蘭總統澤倫斯基。路透

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基通話，川普提出讓美國接管烏克蘭核電廠。烏克蘭有四座核電廠，澤倫斯基後來在記者會說，兩人只談論被俄軍占領的札波羅熱核電廠，即使烏克蘭取回，也不會直接交給美國。

紐約時報報導，在俄烏戰爭期間，烏克蘭的核電廠一直是其能源網路骨幹，供應全國三分之二電力。雖然俄國大肆攻擊烏克蘭火力和水力發電廠，試圖摧毀其電網，但卻避免攻擊核電廠以免引發核災。

在此背景下，烏克蘭政府已啟動興建更多核電機組，認為這是確保能源安全的唯一可行方案。

這就是美國的商業利益所在。開戰前不久，美國西屋核電技術公司與烏克蘭國營核電公司簽訂協議，建造五座機組。俄羅斯發動攻擊後，數量增到九座，兩家公司同意進一步合作，在烏克蘭興建另外四座小型核電廠。

對西屋而言，能夠在長期由俄羅斯主導的烏克蘭核電市場擴張業務，是一大突破。

西屋對擁有六具機組的札波羅熱核電廠特別感興趣。俄羅斯在二○二二年三月占領這座電廠。在戰前，它使用西屋的燃料和技術。烏克蘭核安專家柯夏納表示，俄羅斯奪取札波羅熱核電廠，讓西屋憂心其智慧財產可能遭竊。

烏克蘭官員表示，烏克蘭曾向川普強調，如果美國希望獲得烏克蘭礦產，就需要札波羅熱核電廠的電力，才能開採提煉這些礦產。

另外，烏克蘭所有核電廠都是國有，烏克蘭法律禁止這些核電廠私有化。要修法允許美國擁有這些產業，在政治上相當敏感。澤倫斯基在記者會上暗示了這個問題，稱沒有跟川普談核電廠歸屬權。

許多烏克蘭人認為俄國不可能交還電廠。澤倫斯基說，如果烏克蘭取回電廠，也不可能直接把電廠移交美國，因為「這是我們的，是我們的土地」。

經過三年戰爭，澤倫斯基說，要讓電廠重新運作需要兩年半之久。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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