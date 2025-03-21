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川普：美掌控烏電廠 可保護能源

聯合報／ 記者陳熙文、編譯徐榆涵／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基十九日和美國總統川普通話。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基十九日和美國總統川普通話。（路透）

美國總統川普十九日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，美方稱本周在沙烏地阿拉伯展開和平協議討論；川普還向澤倫斯基提到，若由美國掌控烏克蘭核電廠，有助保護烏克蘭能源基礎設施。

川普十八日與俄羅斯總統普亭通話，針對俄烏停火交換意見；川普十九日上午則與澤倫斯基通話，說明美俄通話內容。這是川普和澤倫斯基上月底在白宮吵翻後，兩人首度直接對話。

川普十九日在社群媒體表示，他與澤倫斯基有很好的通話，雙方通話約一小時，大多在討論川普與普亭的對話，以對齊俄國與烏克蘭的需求。

美國國務卿魯比歐和白宮國家安全顧問沃茲發表共同聲明，表示川普向澤倫斯基說明他與普亭的對話和討論重點，針對美俄十八日達成暫停攻擊能源和基礎設施共識，川普稱澤倫斯基也同意。

美方聲明說，美烏雙方國防幕僚將針對戰情變化密切分享情報。澤倫斯基向川普請求額外防空系統，尤其是愛國者飛彈；川普同意與澤倫斯基合作，集中在歐洲尋找供應。

聲明表示，美烏團隊將於本周在沙烏地阿拉伯會面，討論擴大停火事宜；川普和澤倫斯基同意，這可能是邁向戰爭結束和確保安全的第一步。

美方聲明指出，川普也提到烏克蘭的電力供應和核電廠；川普說，美國的專業對管理那些電廠很有幫助；川普指出，美國擁有那些電廠，將對烏克蘭能源基礎設施提供最好的保護和支持。

澤倫斯基也在社群媒體發文，表示與川普進行積極、實質和坦誠對話，「我們相信，和美國、與川普總統一起，在美國領導下，今年就能實現持久和平」。

澤倫斯基表示，他與川普討論由美國掌控烏克蘭札波羅熱核電廠的可能性。這個歐洲最大的核電廠目前被俄軍控制，處於停機狀態，可能需要兩年多才能恢復運作。

他還表示，同意暫停攻擊能源設施、鐵路和港口的部分停火，但警告如果俄國違反停火條款，烏方將報復。

澤倫斯基說，在烏軍仍駐紮在庫斯克地區的情況下，普亭不會同意全面停火，並強調川普沒有向他施壓，要他接受俄國要求。

至於美烏礦產協議是否還在討論中？白宮發言人李維特十九日表示，現在的討論已不只礦產協議，而是長久的停火協議。

白宮十八日指出，川普與普亭同意針對在黑海停火、全面停火和長久和平進一步談判；白官指出，談判將立即在中東展開。川普特使威科夫十八日說，和平協議的討論擬於廿三日在吉達展開。

烏克蘭札波羅熱核電廠 製表／羅方妤
烏克蘭札波羅熱核電廠 製表／羅方妤

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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