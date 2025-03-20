黑煙直竄天！烏無人機大規模空襲俄空軍基地 震碎多棟建築窗戶

美國ABC新聞報導，俄羅斯當局通報，俄國薩拉托夫州（Saratov Oblast）恩格斯空軍基地（Engels airbase）遭烏克蘭無人機徹夜大規模空襲。俄國國防部聲稱他們在該區擊落54架無人機。

薩拉托夫州位於莫斯科東南方720公里處，其東南部與哈薩克接壤。該州州長布爾薩金（Roman Busargin）在社群媒體Telegram寫道，「薩拉托夫和恩格斯今天遭受有史以來最大規模無人機襲擊」，並指出機場發生火災，且當地約有30間房屋遭破壞。

布爾薩金又寫道，附近一間醫院的窗戶被震碎，一名女子因此受傷，另有兩間幼稚園和一間學校的窗戶也被震碎。

恩格斯空軍基地距離烏克蘭邊境約748公里，是重要戰略轟炸機基地。自俄烏戰爭開打以來，俄軍戰機一直從該基地起飛，發動遠程飛彈襲擊。這座基地也多次遭烏克蘭攻擊，最近一次是在今年1月。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會旗下的打擊假消息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）在Telegram發布了疑似是這次襲擊的影片。影片顯示大火似乎在夜晚燃燒。科瓦連科寫道，「俄國恩格斯」。

網路上流傳從恩格斯一棟高樓公寓拍攝的影片片段顯示，恩格斯空軍基地方向竄出濃濃黑煙。

科瓦連科表示，這場空襲摧毀Kh-101巡弋飛彈等飛彈庫存。他寫道，「稍後會公布具體摧毀數量。這座機場儲存最多俄軍用來襲擊烏克蘭的戰術飛彈」。

俄國國防部聲稱，自當地時間19日晚間至20日上午，他們在七個俄國及俄國占領區共擊落132架無人機。

同時，烏克蘭當局也通報，俄國徹夜轟炸中部城市基洛沃格勒（Kropyvnytskyi），當地發生超過30起爆炸事件。