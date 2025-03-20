與川普通話積極且坦誠！澤倫斯基：在美國領導下今年就能實現持久和平

美國總統川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，說明美俄18日的通話內容，川普形容歷時約1小時的通話非常好，目的是協調俄烏雙方的要求，並表示已步入正軌。

BBC報導，澤倫斯基也在社群媒體X發文，表示與川普進行了積極、非常實質和坦誠的對話，「我們相信，和美國、與川普總統一起，在美國領導下，今年就能實現持久和平。」雙方團隊將於近期在沙烏地阿拉伯開會，繼續協調邁向和平的步驟。

澤倫斯基表示，他與川普討論由美國掌控烏克蘭電廠札波羅熱的可能性，坦承位於災區的該電廠可能需要2年多才能恢復運作，這對烏克蘭和歐洲人來說很重要。

他還表示，同意暫停攻擊能源設施、鐵路和港口的部分停火，但警告如果莫斯克違反停火條款，烏方將進行報復。

澤倫斯基說，在烏軍仍駐紮在庫斯克地區的情況下，普亭不會同意全面停火，並強調川普沒有向他施壓，要他接受莫斯科要求。

此次會談氣氛友好，與澤倫斯基2月底訪問白宮時形成鮮明對比。

白宮稍早就兩人通話發表聲明，指兩人對俄烏停止襲擊能源設施達成一致。川普談及烏克蘭的核電廠及電力供應，認為美國取得擁有權，將是對有關基礎設施的最佳保護，亦是對烏克蘭能源基礎設施的支持。

聲明指出，雙方又討論庫斯克的局勢，同意隨著戰場局勢的發展，美烏國防人員之間密切共享訊息，澤倫斯基要求美國增加提供防空系統，特別是愛國者飛彈系統。