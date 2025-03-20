通話澤倫斯基 川普：美國掌控烏克蘭電廠 有助保護能源

美國總統川普19日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，美國國務卿和白宮國家安全顧問發表共同聲明，擬本周在沙烏地阿拉伯展開和平協議的討論；川普則向澤倫斯基提到，若由美國掌控烏克蘭的電廠，有助於保護烏克蘭的能源基礎設施。

川普18日與俄羅斯總統普亭通話，針對俄烏停火交換意見；川普19日上午則與澤倫斯基通話，說明美俄之間的通話內容。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與澤倫斯基有很好的通話，雙方通話約1小時，通話內容大多在討論川普與普亭的對話，以對齊俄國與烏克蘭的需求。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）和白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）則發表共同聲明，說明川普與澤倫斯基的通話內容。

聲明指出，川普向澤倫斯基詳細說明他與普亭的對話和討論的重點。

聲明表示，川普與澤倫斯基討論在庫爾斯克（Kursk）地區的情況，並同意美烏雙方的國防幕僚針對戰情的變化，密切分享情報。

克里姆林宮18日指出，普亭在與川普的通話中提到全面停止外國對烏克蘭的軍事援助和情報提供，有助於防止衝突升級；不過，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日表示，美國持續與烏克蘭分享情報。

聲明並指出，澤倫斯基向川普請求額外的防空系統，尤其是愛國者飛彈；川普同意與澤倫斯基合作，集中在歐洲尋找供應。

針對美俄18日達成暫停攻擊能源和基礎設施的共識，川普和澤倫斯基也同意暫停攻擊能源設施的部分停火。

白宮18日指出，川普與普亭同意針對在黑海（Black Sea）上的停火、全面停火和長久的和平進入交涉談判；白官指出，談判將立即在中東展開。

聲明說明，技術團隊將於本周在沙烏地阿拉伯會面，討論擴大停火事宜；川普和澤倫斯基同意，這可能是邁向戰爭結束和確保安全的第一步。

據報導，特使威特科夫（Steve Witkoff）18日指出，和平協議的討論擬於23日在吉達（Jeddah）展開。

聲明指出，川普也提到烏克蘭的電力供應和核子電廠；川普說，以美國的專業，美國對管理那些電廠很有幫助；川普指出，美國擁有那些電廠將對烏克蘭能源基礎設施提供最好的保護和支持。

至於美烏礦產協議是否還在討論中？李維特19日表示，礦產協議屬於第一階段的討論，現在的討論已經超越該範疇，不只有礦產協議，而是已經討論到長久的停火協議。