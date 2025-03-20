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川普突提核電廠 意在烏國礦產

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

美國川普總統十八日與俄國總統普亭通話時，突然提起烏克蘭南部札波羅熱核電廠。烏克蘭當局表示，美方有意取得烏國礦產，而礦產要大量電力才能提煉，需要該電廠的發電量，唯目前該廠遭俄方掌控。

紐約時報報導，札波羅熱核電廠二○二二年時便停止運作。川普與普亭交談時雖未明指該電廠，但他的政府強烈暗示就是札波羅熱核電廠。

烏克蘭官員表示，美國與烏國談判時，就談過札波羅熱核電廠，因為它與美國取用烏國礦產資源有關。川普想開採、處理那些礦產，需要耗費大量電力，擁有六座核電機組的該電廠可以提供。

基輔與華府就美方取用烏克蘭關鍵礦產已磋商數周，其中有鋰與鈦，是生產現代科技產品關鍵。烏克蘭向美方表示，唯有札波羅熱電廠回歸烏方控制，才可能提煉那些礦產。此事上周於沙烏地阿拉伯舉行的美烏高層會談上再度提出。

該電廠位在烏克蘭南部的札波羅熱地區，俄國只控制部分札波羅熱，但已宣布兼併該區。

這座核電廠安危一直令人憂心，電廠位於交戰前線；雖說六座機組都已關閉不再發電，但仍要電力才能讓關鍵的安全系統、冷卻機制運行，以避免爐心熔毀。

烏克蘭多次要求俄國部隊離開該電廠，以降低核事故風險。

對烏克蘭來說，奪回電廠的控制權有很多明顯益處。能源專家普洛基普表示，烏國亟需該電廠才能解決俄國攻擊烏方電力設施而出現的供電問題；戰爭爆發前一年的二○二一年，札波羅熱電廠供應全烏國總電力近四分之一。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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