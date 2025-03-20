川普困境：施壓普亭 恐毀美俄關係

美媒報導，在達成俄烏和平的道路上，美國總統川普堅稱俄羅斯會是較容易的合作夥伴，但他與俄國總統普亭的通話，凸顯俄國是較大的障礙。

川普和普亭十八日通話商討俄烏停火，華爾街日報報導，川普面臨的問題是應否施壓普亭讓步，或是要烏克蘭做出更多妥協。

普亭同意對烏克蘭能源基礎設施暫停攻擊一個月，並進一步協商永久停火，但這距離川普的目標還很遠，也不及烏克蘭先前同意的無條件停火一個月。

兩人通話後，俄羅斯在聲明中表示，烏克蘭必須同意限制軍事動員、停止重整軍備，進一步增加俄羅斯對停火協議的要求清單。

川普目前面臨的困境是，若不信任普亭會促成和平，就要施壓俄國達成協議，這可能會破壞川普希望重建美俄關係的目標。無論如何，川普將自己重返執政初期的命運和普亭綁在一起，將考驗美國對和平協議的渴望，是否會勝過普亭對烏克蘭的意圖。

白宮前俄羅斯顧問希爾表示，「川普真的想阻止屠殺，但他沒想到，這是普亭願意付出的代價」。希爾指出，普亭的目標是「控制烏克蘭並重新確立俄羅斯在歐洲的地位」。

川普一月就職以來，大多選擇對烏克蘭施壓。他與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面不歡而散後，美國立即暫停對基輔的軍援及情報分享，直到烏克蘭同意美方提出的卅天停火方案後才恢復對烏援助。

在美俄烏三方協商中，烏克蘭始終是最弱勢的一方，相較之下，要讓俄羅斯妥協則困難許多。

雖然川普曾公開表示考慮對俄施加更多制裁，但他對俄國態度仍以友好為主。

對於美俄兩國領袖通話，討論俄美關係正常化和烏克蘭局勢，大陸外交部昨表示，樂見一切通往停火的努力，強調大陸從一開始就主張透過對話談判解決危機。