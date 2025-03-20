熱線時間到 仍在外演說 普亭讓川普等了一小時

俄羅斯總統普亭與世界元首敲定會面卻讓對方枯等，時有所聞，十八日到了預定與美國總統川普通話時間，普亭對於旁人提醒已經遲到卻一笑置之。

普亭十八日在「俄羅斯工業家和企業家聯盟」於莫斯科舉行的年會發表演說，但過了與川普約定通話時間，一點也不急著趕回克里姆林宮，讓川普足足等了約一小時。

當時該聯盟主席休金看著表說，克里姆林宮發言人佩斯科夫已宣布，普亭與川普將在莫斯科時間下午四時至六時通話，當時已過了下午四時。

普亭回答：「別聽他的。那是他的份內工作。」根據報導，普亭並沒有馬上離開，休金還提醒說不知道川普會不會不高興。

兩人的通話內容事後也出現分歧，根據克里姆林宮聲明，普亭強調結束衝突的關鍵是停止提供烏克蘭軍事援助。不過，川普事後受訪稱「完全沒有討論援助事宜」，凸顯美俄說法有所出入。

根據克宮聲明，關於美方提出的無條件停火卅天，俄羅斯認為關鍵條件應包括停止對烏克蘭提供軍事援助，確保在整個前線有效控制停火。

然而，路透報導，川普結束通話後接受福斯新聞專訪時，兩度表示並未提及援助。

根據德國基爾研究所數據，美國是烏克蘭最大的軍事援助國，自二○二二年一月以來，已提供超過七百億美元武器、彈藥及其他軍事援助，其中超過一百五十億美元用於重型武器。